Se continúa disputando la FMS Chile 2022 y este fin de semana se vivirá una de las últimas fechas de la competición en la jornada 7 que se disputará en Temuco. Como es costumbre la Freestyle Master Series 2022 estará llena de emociones y contará con seis batallas de alto nivel, en las que los doce competidores buscarán seguir avanzando en la tabla de posiciones.

¿Cuándo es la jornada 7 de la FMS Chile 2022?

La Freestyle Master Series 2022 se realizará este domingo 13 de noviembre a las 16:00 horas de Chile en el Centro de Eventos Casa Vieja de Temuco, S-532, Padre Las Casas.

¿En dónde transmiten en vivo la FMS Chile 2022?

La jornada 7 de la FMS Chile será transmitida a través del canal oficial de YouTube de Urban Roosters y puedes acceder al evento AQUÍ.

¿En dónde comprar entradas para la jornada 7 de la FMS Chile 2022?

Si quieres asistir a la jornada 7 de la FMS Chile debes ingresar a Ticketplus en el siguiente ENLACE.

El valor de la entrada general es de $10.000 pesos, mientras que el Meet and Greet que comienza a las 15:30 horas y que no da derecho al show tiene un valor de $8.050. Por lo tanto, si deseas asistir al Meet and Greet y a la competencia en vivo debes pagar $18.050.

¿Cuáles son los enfrentamientos de esta séptima jornada de la FMS Chile 2022?

Fusok vs Satim

Meta vs JNO

Nitro vs Jokker

Roda vs Acertijo

Erreka vs Basek

Joqerr vs Anubis

Revisa la tabla de posiciones de la FMS Chile 2022