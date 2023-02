El próximo domingo 5 de marzo se realizará la última fecha de FMS Chile en Sala Blondie de Santiago y el evento contará con siete tremendas batallas. Entre ellas, está el enfrentamiento de exhibición que consumará el regreso a la liga de Drose y Ricto, que animarán uno de los duelos más esperados por los fanáticos. Además, en esta gran jornada se definirán los clasificados a FMS Internacional.

Nitro llega a esta jornada 11 como el bicampeón, pero tendrá un duelo sumamente importante, ya que chocará ante Teorema, en duelo de campeones nacionales. Eso no es todo, porque Meta se jugará su permanencia en la liga ante Acertijo, que quiere un puesto en la Internacional. Además, gozaremos con Jno vs. Rodamiento, Basek vs. Anubis, Joqerr vs. Erreka y Jokker vs. Tom Crowley (en una batalla que definirá a uno de los descendidos).

Pero FMS Chile se tenía guardada una gran sorpresa, ya que anunció el regreso de Drose y Ricto, dos de los freestylers más pedidos por los fanáticos. Con esto, tendrán su revancha de la primera temporada, donde Ricto se impuso a Drose en una de las mejores batallas de la jornada 5 del 2019. Cabe recordar, que Drose descendió en la primera temporada y Ricto se retiró de la competencia luego de finalizar la segunda temporada.

COMPRA TU ENTRADA

Aún puedes conseguir tu boleto para asistir al cierre de la liga más importante de Chile. Las entradas están a la venta por el sistema Ticketplus en el siguiente enlace y los valores de los tickets van desde los 11 mil y hasta los 20 mil pesos. El evento comienza a las 17 horas en la Sala Blondie y también lo podrás seguir en vivo por el YouTube y Facebook de Urban Rooster. ¡No te lo puedes perder!