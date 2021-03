Con Nitro como líder y El Menor en la última posición: ¡Así está la tabla de FMS Chile a falta de dos fechas!

La FMS Chile va llegando a su fin. Los 10 mejores freestylers del país deben definir sus objetivos en las próximas dos fechas que restan para el cierre de la temporada.

La "primera final" se realizará mañana domingo 14 de marzo a partir de las 16:00 horas. La fecha 8 estará prendidísima y tú la podrás seguir en el canal de Youtube de Urban Roosters.

Especiales momentos veremos por todo lo que estará en juego. ¿Quién será el campeón? ¿Quiénes descenderán? Respuestas que ya queremos conocer.

Si esto terminara hoy, el asunto sería el siguiente: Nitro sería el flamante campeón por ser el absoluto líder de la tabla con 15 unidades. Esezeta iría al repechaje contra el tercer lugar de la tabla del ascenso, y Tom Crowley junto a El Menor descenderían directamente.

Mañana domingo ya se pueden ir obteniendo algunas respuestas. Cinco lindos batallones nos podrán dar emocionantes rounds de freestyle puro para conocer cómo irá quedando la tabla de FMS.

¿Cuáles son los enfrentamientos confirmados? Teorema vs Nitro, Ricto vs Pepe Grillo, Jokker vs El Menor, Joqerr vs Tom Crowley, Esezeta vs Acertijo. ¿Quiénes son tus candidatos?

Revisa el detalle de la tabla en la siguiente imagen de FMS Chile: