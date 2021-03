FMS Chile jornada 8 | Ver EN VIVO la penúltima fecha de la Freestyle Masters Series

La octava jornada puede definir mucho, ya que en este momento hay cuatro nombres que se ilusionan con el título. Nitro tiene la primera opción, pero el resto no está descartado.

Lamentablemente, solo quedan dos jornadas del mejor freestyle del país. La segunda edición de la Freestyle Masters Series vino recargada de emociones y está por llegar a su fin, sin antes, definir al campeón en lo que serán una fechas de infarto.

Nitro lleva la delantera, en la fecha anterior sumó dos unidades llegando a 15, y superó a Pepe Grillo para quedar en la punta. El Grillo es su escolta con dos puntos menos, mismo puntaje que Acertijo, mientras que Jokker se asoma con 12. Todos con oportunidades de ir por el campeonato a falta de dos fechas.

La lucha no es solo en la parte alta de la tabla, también en la zona de descenso. El Menor es el último con siste puntos, pero viene de sumar dos puntos y se ilusiona con mantener la categoría. Tom Crowley está en la misma situación, mientras que Esezeta tiene ocho unidades, algo que lo deja en zona de repechaje.

Una sorpresa es la posición de Teorema. El ganador de la FMS 2019 podría estar luchando el descenso. Con nueve unidades, solo supera por un punto la zona roja.



Revisa aquí los batallones de esta jornada:



Esezeta vs Acertijo

Joqerr vs Tom Crowley

Jokker vs El Menor

Ricto vs Pepe Grillo

Teorema vs Nitro

Podrás disfrutar de todo el freestyle del FMS Chile en su octava jornada este domingo 14 de marzo a las 16:00 horas de manera gratuita en el canal de YouTube de Urban Roosters.