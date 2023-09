Se enciende nuevamente la polémica de Luis Rubiales en España. Tras la denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD) al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), este último ha lanzado una primera resolución que causó el disgusto de la gente.

Y es que el ente encargado de castigar al polémico dirigente, le bajo el perfil al caso. En la apertura del expediente al presidente de la Federación Española de Fútbol, el organismo clasificó de “grave” los actos de Rubiales, en vez de “muy grave” como solicitaba la base argumental. La definición disminuye drásticamente las consecuencias para el español.

En la resolución el TAD no consideró como “abuso de autoridad” el incidente, lo que según la ley del deporte sólo amerita la inhabilitación de ocupar cargos por un periodo de un mes a dos años, y no de quince como suponía la causal “muy grave”.

Sin embargo, la resolución no afecta al castigo de la FIFA, que ha decidido suspenderlo de su cargo por 90 días mientras se resuelve el expediente. Además el Código Disciplinario de la FIFA no tiene plazos, por lo que podrá ser inhabilitado de dos a quince años. Por lo que a pesar de todo, Rubiales no saldrá impune de la polémica situación.

¿En qué está la situación de Luis Rubiales?

La FIFA impuso un castigo de 90 días suspendido de su labor como Presidente de la Federación de España. El Consejo Superior de Deportes ha enviado la documentación necesaria al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), para iniciar el proceso en contra de Luis Rubiales.

¿Quiénes renunciaron a la selección de España?

Campeonas del mundo como: Alexia Putellas, Irene Guerrero, Mariona Caldentey, Cata Coll, Teresa Abelleira, Laia Codina, Alba Redondo, Oihane Hernández, Ivana Andrés, Enith Salón, Eva Navarro y Rocío Gálvez renunciaron a la selección en apoyo de Jennifer Hermoso.