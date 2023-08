La polémica por el caso de Luis Rubiales dio la vuelta al mundo rápidamente e inundó las redes sociales con las exigencias de su destitución. El presidente de la Federación de Fútbol opacó la obtención del Mundial para la selección femenina de España, y no parece salir del huracán.

Tras el beso a Jennifer Hermoso, nuevas imágenes de la celebración del triunfo frente a Inglaterra se volvieron a hacer viral. En ellas se ve al dirigente cargando en hombros a la jugadora Athenea del Castillo, lo que se sumó a una complicada entrevista de una ex compañera de trabajo para seguir avivando la polémica.

La revelación que salió a la luz en la televisión española, detalló una denuncia por acoso y humillación laboral realizada 10 años atrás. Tamara Ramos, quien era directora de marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles, rompió el silencio y contó la verdad sobre Rubiales.

“Ahora sí me van a creer”, comenzó contando a la cadena Telecinco. “No me sorprende en absoluto porque lo conozco desde hace muchísimos años y lo sufrí, lo que me ha extrañado es que lo haga en público”, manifestó en la entrevista.

“He sufrido humillaciones, golpes y palabras que no puedo repetir. Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo”, agregó, recordando comentarios de índole sexual como: “¿de qué color traes hoy la ropa interior?”.

Tras la repercusión que tuvo la polémica, y los nuevos antecedentes que vuelven a manchar el nombre de Rubiales, la directiva de la RFEF llamó a una Asamblea urgente, donde el propio presidente de la Federación deberá explicar responsabilizarse por sus actos.

¿Qué dijo Jenni Hermoso por el beso de Luis Rubiales?

La jugadora se refirió al polémico beso en un video grabado en camarines, donde dijo entre risas: “Eh, pero no me ha gustado”, siendo toda su declaración al respecto.

¿Quién ganó la final del Mundial de fútbol femenino entre España e Inglaterra?

España se consagró campeona del mundo por primera vez en su historia tras vencer a Inglaterra por 1-0. El único tanto fue de la defensora Olga Carmona.