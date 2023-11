Lamentablemente, la Roja femenina no tiene arquera para la final de los Juegos Panamericanos, ya que Tiane Endler y Antonia Canales debieron volver a sus clubes luego del fin de la fecha FIFA. ¿El resultado? Una jugadora de campo deberá ponerse los guantes ante México.

Franchesca Caniguán y Yenny Acuña aparecen como probables reemplazantes, aunque nombres como Michelle Olivares, Fernanda Pinilla y Yastin Jiménez también se barajaron. La elegida se conocerá este viernes con la formación oficial, pero lo cierto es que, sea quien sea, tendrá un desafío titánico.

Antes ya se ha visto que un jugador de otra posición reemplace a un portero por algún momento de un partido, como cuando Carlos Muñoz se puso los guantes del expulsado Renny Vega en un duelo de Colo Colo. Pero es raro que esto pase por un encuentro completo. Hoy, la Roja tendrá que hacer la hazaña de Enzo Pérez.

En 2021, el mediocampista de River Plate salió como el portero titular del equipo de Marcelo Gallardo para un partido de Copa Libertadores. ¿La razón? Un brote de Covid-19 terminó con los cuatro arqueros del equipo en aislamiento. En total, 15 jugadores fueron confinados y el Muñeco sólo quedó con 11 disponibles.

El DT no contó con suplentes para el partido, mientras que Enzo Pérez fue el héroe de aquel 19 de mayo del 2021. El reducido equipo del Millonario logró un épico triunfo ante Independiente de Santa Fe que lo dejó muy bien encaminado para clasificar a octavos de final. ¿Podrá Chile repetir algo así?

La Roja femenina tiene cinco bajas para la final

Luis Mena tendrá un plantel reducido, ya que sólo contará con 13 de las 18 jugadoras convocadas para el partido de la final. Tiane Endler y Antonia Canales se devolvieron al Lyon y al Valencia, mientras que Karen Araya y Camila Sáez también se fueron. Las llamó el Madrid CFF.

No sólo eso. Además, Su Helen Galaz se desgarró en la semifinal contra Estados Unidos y no llegará al encuentro contra las aztecas. Luis Mena lo confirmó en conferencia de prensa. Como si los problemas no faltaran, esto significa que el DT no contará con sus centrales titulares (Galaz y Sáez) y deberá improvisar.

La nómina de la Roja sólo tendrá a las defensas Michelle Olivares, Fernanda Ramírez y Fernanda Pinilla, a las volantes Yanara Aedo, Yessenia López, Yastin Jiménez, Karen Fuentes y Anaís Álvarez, y a las delanteras María José Urrutia, Isidora Olave, Franchesca Caniguán, Daniela Zamora y Yenny Acuña.

¿Crees que la Roja femenina pueda lograr la hazaña? ¿Crees que la Roja femenina pueda lograr la hazaña? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿A qué hora juegan la Roja femenina y México en la final de los Juegos Panamericanos?

La Roja femenina y México jugarán la final por la medalla de oro de los Juegos Panamericanos este viernes 3 de noviembre. El encuentro será a las 20:00 horas en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Toda la actualidad de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!