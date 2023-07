En el ciclo RedWomen, Podcast de RedGol y W4S Global, hemos conocido distintas historias de mujeres deportistas, y su lucha por brillar en nuestro país.

El capítulo de esta semana no fue la excepción, y en nuestros estudios tuvimos a una deportista que es una de las referentes chilenas del jiu jitsu y múltiple ganadora de trofeos.

Se trata de Valentina Larrondo, quien pasó de practicar básquetbol junto a sus hermanos hasta llegar por casualidad, a los 18 años, a un gimnasio, donde cambió su vida para siempre.

VALENTINA LARRONDO EN REDWOMEN

Cargada de medallas llegó al estudio de RedWomen la invitada de esta semana, la deportista Valentina Larrondo, tras su paso por el Open de Río de Janeiro en Brasil.

Pero, llegar a este camino para ser reconocida como una de las referentes del jiu jitsu se dio por mera casualidad. “Empecé cuando tenía 18 años, ahora tengo 24 y en verdad fue algo muy como casual”, cuenta Valentina en el Podcast.

De hecho, la deportista complementa que fue una prueba gratuita la que la llevó del básquetbol al jiu jitsu. “Lo encontré como muy novedoso, que podía igual luchar con gente que era más pesada que yo, podía hacer técnicas”, complementa.

LA CLAVE TRAS GANAR EN RÍO DE JANEIRO

Valentina Larrondo participó en RedWomen luego de ganar el último fin de semana en Brasil. En la conversación con Geraldine Molina y Ángela González reveló la clave del éxito.

“La cabeza es la clave”, comienza. “El ambiente en sí, tampoco estás concentrado en el momento, las luchas duran cierta cantidad de minutos”, complementa la deportista.

De hecho, cuenta en RedWomen que “en mi cinturón (las luchas) duran 7 minuto,s si no sé a los 30 segundos y si tomas movimiento o miraste hacia el lado o algo y te finalizan se acabó la lucha. O sea ya no hay más luchas ni más nada no hay una segunda chance”.

