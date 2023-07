En RedWomen, Podcast de RedGol y W4S Global, hemos conocido distintas historias de las deportistas chilenas que buscan ser grandes.

En el capítulo de esta semana no es la excepción y tuvimos a una deportista que es una referente y promesa del surf a nivel nacional.

Se trata de Rafaella Montesi, quien con solo 16 años ya tiene varios títulos, con destacadas participaciones en categorías superiores, incluso a nivel adulto.

RAFAELLA MONTESI EN REDWOMEN

Rafaella es la nueva cara del surf en el país, pero que comenzó junto a su familia haciendo esquí y snowboarding. “Todos vamos a la nieve de parte de papás, lo primero que hice fue a los dos años metieron en un esquí para abajo, así era una enana, no me daba miedo nada”, cuenta en RedWomen.

Pero, fue un viaje hacia la costa el que terminar por cambiar todo. “Un día estaba en Maitencillo y me dijeron si pruebas una clase de surf. Ahí yo creo que me enamoré del mar de las olas y me encantó”, puntualizó la deportista.

SU META: LOS JUEGOS OLÍMPICOS DEL 2028

En la conversación con RedWomen, Rafaella Montesi cuenta además de sus inicios en el deporte, pero también de un sueño: los Juegos Olímpicos.

“Me encantaría llegar a alguna olimpiada. Y esa creo que (Los Ángeles 2028) es una de las más importantes”, dice la atleta en el podcast de RedGol y W4S Global.

Y para eso, la preparación es fundamental. “Voy al kinesiólogo a entrenar, y después me voy al agua y después a mi casa a almorzar, a estudiar igual, llego tarde a mi casa llevo como a las 2 o 3 de la tarde”, relata la deportista en el espacio.

