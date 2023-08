Polémica en La Roja Femenina Sub 20: casi terminan a los combos DT y con funcionario

El fútbol chileno rara vez tiene una semana tranquila y esta vez fue La Roja Femenina Sub 20 la que salió a la palestra por un conflicto extrafutbolístico: dos mandos importantes habrían estado cerca de llegar a los golpes.

De acuerdo a lo informado por Radio ADN, una verdadera polémica se vivió dentro del seleccionado por una pelea que se salió de control y que de no haber sido por la intervención de terceros, pudo haber pasado a mayores.

La situación habría sido protagonizada por Pablo Abraham, DT de La Roja Femenina Sub 20 y Manuel González, Director de Desarrollo Técnico de la categoría en la ANFP. La relación entre ambos funcionarios no sería la mejor y esta situación generó un grave conflicto entre ambos.

Según lo señalado, ambos tuvieron un enfrentamiento el pasado viernes y que Rodrigo Robles, gerente de selecciones, debió mediar entre ambos para que no llegaran a los golpes. La situación al interior de La Roja habría quedado tan agitada, que Pablo Abraham no ha trabajado dentro de los últimos días. Manuel González fue quien dirigía a la Sub 20 femenina antes de la llegada del argentino.

Polémica en la llegada de Abraham

La llegada de Abraham a la selección no estuvo exenta de polémica. El entrenador no dirigía hace cinco años a nivel profesional y sus últimos pasos por Ñublense o Sport Rosario de Perú, tampoco habían sido demasiado exitosos. A estos antecedentes además, se suman a su poca experiencia en el fútbol femenino.

Después que Abraham fue presentado en La Roja Femenina Sub 20, el Colegio Profesional de Entrenadores emitió un comunicado criticando su designación. “Causa extrañeza la no consideración de profesionales de nuestro fútbol, las que han entregado años a la actividad y no aparecen en puestos donde podrían aportar toda su experiencia y currículum específico en el área”, explicaron.