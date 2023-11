La Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, defendió a Tiane Endler tras su retiro de la selección chilena femenina. En su cuenta de Instagram, la máxima autoridad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género disparó a quienes critican a la histórica portera, pero “no dicen nada” a las figuras de la masculina.

“Tiane anuncia su retiro de nuestra selección sabiendo que llegamos a una medalla que, de cualquier forma, no podrá recibir. Personalmente, me deja un sabor amargo luego de un irregular homenaje a sus 100 partidos y un chaqueteo increíble tras un mal partido”, partió diciendo Orellana.

La Ministra de la Mujer luego disparó contra “jugadores “históricos”, a quienes tuve que googlear para encontrar sus logros, diciendo que no es la mejor del mundo. Lo es y el mundo lo sabe. Es una pena que Chile no. Leo asombrada comentarios que dicen “individualista”. Gente que a verdaderos princesos, quienes no dudan en privilegiar fechas FIFA o escándalos por encima de su selección, no les dicen nada”.

“Para Tiane, sólo gratitud, respeto y un cariño que seguirá creciendo con cada paso que siga dando en su carrera estelar. También para la Anto Canales que no merece toda la presión que está viviendo por una mala gestión que no previó una tercera arquera ante una fecha que no es FIFA”, siguió.

La crítica de la Ministra de la Mujer llega luego del retiro de Tiane y de comentarios como el del exportero de la selección chilena Óscar Wirth. El exmeta aseguró que nunca ha pensado “que Endler es la mejor portera del mundo”, a pesar de sus cinco nominaciones al premio The Best en la posición. Wirth habló justo tras el desafortunado partido de la golera ante México.

Tiane Endler anunció su retiro de la Roja femenina

La alegría consumía a la Roja femenina durante la noche del martes 31 de octubre. El equipo de Luis Mena había logrado la clasificación a la final por el oro luego de vencer a Estados Unidos, pero luego del pitazo final cayó un balde de agua fría. Tiane Endler anunció su retiro de la selección.

Primero, la portera anunció que no jugaría la final por el oro. Aunque solicitó permiso del Lyon, el cuadro francés no le autorizó seguir en Chile luego del fin de la fecha FIFA (que iba del 12 al 31 de octubre). “El partido que viene es muy importante, nos jugamos el primer puesto en la liga y no me puedo quedar”, dijo.

Luego, llegó el anuncio que nadie esperaba. “Creo que no hay mejor forma de retirarme que ganando una medalla. Es momento de darle la oportunidad a las jóvenes que vienen de mostrarse, que hagan una carrera, que representen a Chile y que sepan eso que se siente en la cancha”, declaró.

Ni Luis Mena, DT de la Roja femenina, lo sabía. “No lo habíamos conversado y eso que hablamos mucho durante estos días de concentración. Tengo la mejor impresión de ella como persona y futbolista por lo que transmite dentro y fuera de la cancha, pero trataremos de convencerla que no deje la selección”, afirmó.

Con el retiro de Tiane y la salida de Antonia Canales, quien también debió volver a su club (Valencia) luego del término de la fecha FIFA, el entrenador se quedó sin arqueras. Por ahora, la Roja femenina tiene que usar una jugadora de campo para la final ante México.

¿Cuándo juega la Roja femenina la final de Santiago 2023?

La Roja femenina juega la final de los Juegos Panamericanos este viernes 3 de noviembre a las 20:00 horas. Enfrentará a México en el Elías Figueroa con la ilusión de quedarse con su primer oro panamericano.

