Este fin de semana las punteras del torneo visitarán a Cobresal en el Municipal de Puente Alto por la octava fecha del Campeonato Femenino SQM de Primera División. La U está en la cima de la tabla con 21 unidades y buscarán seguir aumentando la distancia con sus perseguidores.

Llanka Groff, volante de las leonas, habló en la previa del partido con las nortinas y aseguró que al equipo “lo veo bien, con confianza, lo veo cada vez afiatándose más y entendiendo la idea de juego que quiere el profe. Así que sabemos que también hay cosas por mejorar y que si queremos competir a nivel internacional, como es la Copa Libertadores, primero tenemos que hacerlo bien en el torneo nacional”.

“Así que yo creo que vamos a ir mejorando partido a partido esas cositas, esos detalles para poder después ir a esa copa libertadores que tanto ansiamos”, agregó la deportista que hizo su debut en el fútbol militando por Club Deportes La Serena. Groff también se refirió a su rendimiento individual en lo que va del torneo y aseguró que “me veo bien, me siento bien, me siento con confianza”.

“Si bien los tres goles son un detalle más, a mí primero que nada, me gusta jugar bien, aportar al equipo, ser un pilar fundamental, hacer que el resto de mis compañeras se sientan bien jugando y aportar en ese sentido es lo que más me llena. Y bueno, también muy feliz por haber hecho esos tres goles se los puede dedicar a mi mamá y papá que son los que siempre me apoyan, pero nada yo contenta con ganas siempre de mejorar y de aportar al equipo así que vamos paso a paso y con ganas de seguir mejorando”, continuó.

Finalmente Llanka Groff habló acerca del rival que tendrán mañana y recalcó que “yo siempre digo que a todos los equipos hay que mirarlos de igual a igual. O sea, no podemos hacernos la idea de que vamos a arrasar en todos los partidos, porque ya se ha visto, por ejemplo, Cobresal le empató al Chago, un equipo súper bueno”.

“Si bien Cobresal ascendió recién este año, puede dar la sorpresa como se la dio a Santiago Morning. Así que nosotros lo miramos con respeto, obviamente enfocadas, concentradas y con la idea de sacar el partido adelante, ganar y jugar bien también. Cada partido deja un aprendizaje, así que por esa parte lo miramos bien a Cobresal, lo analizamos ya con el equipo y vamos a ver cómo se da el fin de semana”, cerró la futbolista de 20 años.