Nicole Carter ha sido una de las figuras de proyección de Colo Colo Femenino esta temporada. Con solo 14 años hizo su debut oficial en el primer equipo albo, se matriculó con dos goles en su primer partido, y seis meses después de ese día se despidió de sus compañeras, porque parte a España.

Pero no lo hará sola. Yocelin Muñoz también hizo noticia porque fue la primera jugadora contratada en la historia de Rangers de Talca. Apenas 15 años tenía la futbolista cuando firmó su primer contrato profesional; es seleccionada Sub 17 y es de las figuras del cuadro rojinegro.

LaLiga Academy, en Madrid, es una academia para jóvenes promesas del fútbol mundial. Allí no solamente van a jugar al balón, sino que también van a estudiar. En el caso de Carter y Muñoz, ambas se fueron becadas por un año y viajarán a Madrid este domingo para sumarse a las clases y los entrenamientos.

El futuro de Nicole Carter

La delantera de Colo Colo explicó a Contragolpe que “es una beca que nos consiguieron en la Selección Chilena. Mandaron videos de hartas niñas y desde España eligieron solo a dos. Voy a estar jugando y estudiando en una academia donde habrá jugadoras de todos los países en Madrid”.

“En mi familia están muy felices, emocionados y contentos por mí. Yo estoy nerviosa y con miedo por cómo voy a estar allá, porque me voy sola. La idea es no volver y quedarme en España, jajaja, pero si no me va bien puedo volver a Colo-Colo”, agregó una emocionada Carter.

La emoción de Yocelin Muñoz

Por otro lado, Yocelin Muñoz afirmó sentirse “muy feliz, espero que esto sea el comienzo de muchas cosas que van a venir. Me voy feliz por la gente que me ha acogido. No sé como explicarlo, estoy muy emocionada. Espero no volver; aunque le tengo un cariño enorme a Rangers, fue donde crecí, la idea es no volver”.

“Para mi familia todos los logros que he conseguido han sido un orgullo para ellos. Desde chiquitita dije que quería jugar en el extranjero pero nunca pensé que iba a llegar este momento. Voy gracias a ellos para España, gracias a los profesores también por lo que me han enseñado. Ahora a darle”, confesó la jugadora rangerina.

¿Chances de quedarse? Existen, pues en la Liga F o Primera RFEF de España podrían fichar una vez que terminen la temporada en LaLiga Academy. Sin embargo, todo dependerá de su rendimiento futbolístico.

¿Cuándo termina la temporada del fútbol femenino en Chile?

La fecha 7 de la segunda rueda del Campeonato Femenino 2023 se jugará el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre. Luego, las semifinales, serán entre el 11 y 12 de noviembre y el 18 y 19 del mismo mes. Finalmente, la final será el 26 o 27 de noviembre.

¿Cuántos goles hizo Nicole Carter en Colo Colo?

En nueve partidos con el primer equipo de Colo Colo, Nicole Carter anotó seis goles y brindó dos asistencias. En total jugó 284 minutos. Considerando todos sus partidos con la camiseta del Cacique, entre la Sub 16, Juvenil y plantel absoluto, marcó 59 goles en un año y medio.