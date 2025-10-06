Un inicio complicado fue el que tuvo Universidad de Chile en el Grupo D de la Copa Libertadores Femenina, luego de igualar sin goles antes Nacional de Montevideo en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de la ciudad argentina de Morón.

En su segunda presentación durante el certamen continental, este lunes 6 de octubre, las azules se trasladarán hasta la localidad de Banfield para medirse con Libertad Limpeño de Paraguay, que viene de igualar en su estreno por 1-1 con Deportivo Cali de Colombia.

¿Dónde ver a la U Femenina vs. Libertad?

El encuentro entre las azules y las “gumarelas” por el Grupo D de la Copa Libertadores Femenina, se podrá ver a través del canal Chilevision Deportes en la plataforma de streaming Pluto TV, que tiene transmisión gratis del torneo.

¿A qué hora juegan por la Copa Libertadores Femenina?

El enfrentamiento que sostendrán Universidad de Chile con Libertad Limpeño será este lunes 6 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Buenos Aires, Argentina.

Las opciones azules en el certamen continental

Como todos los equipos del Grupo D en Copa Libertadores Femenina están igualados con un punto, no existen opciones matemáticas para que Universidad de Chile pueda clasificar a los cuartos de final en la presente jornada.

Un empate o una victoria ante Libertad, sí le permitirá a las azules tener mayores opciones de clasificar en la última fecha, que se disputará el jueves 9 de octubre ante el rival más difícil de la zona, como es el Deportivo Cali colombiano.

Así está la Tabla de Posiciones del Grupo D

