Colo Colo Femenino prepara su debut en la Liga Femenina ante Magallanes, en una jornada especial en el Estadio Monumental, así es porque las Albas serán las encargadas de abrir la jornada este lunes en el duelo entre el los dirigidos por Fernando Ortiz y Huachipato, en el marco de la fecha 7 por la Liga de Primera.
El partido marcará el reencuentro del plantel dirigido por Tatiele Silveira con los hinchas, luego de conquistar el tetracampeonato la temporada pasada y terminar cuarto en la Copa Libertadores Femenina disputada en Argentina. En la previa del encuentro, te contamos cómo podrás ver el partido entre las albas y La Academia.
Colo Colo vs. Magallanes: Horario y dónde ver
A través de sus redes sociales, Colo Colo confirmó que transmitirá el debut de las Albas ante Magallanes este lunes 16 de marzo, desde las 17:00en el Estadio Monumental a través de su canal oficial de YouTube.
Pero ojo, porque a diferencia de temporadas anteriores hay un cambio importante. El club anunció que la transmisión del partido será solo para quienes tengan la membresía “Cacique” del canal podrán ver el partido con imágenes.
Este sistema, lanzado hace algunas semanas, ofrece distintos beneficios para los suscriptores. La membresía tiene un valor de $3.500 mensuales y permite acceder a la transmisión en vivo, además de contenido exclusivo, videos anticipados, chat para miembros y sorteos.
ver también
Copa Libertadores Femenina: el profundo lamento de Tatiele Silveira, la DT de Colo Colo
Las citadas de Tatiele Silveira para enfrentar a Magallanes
- Ryann Torrero
- Bernardita Hernández
- Michelle Acevedo
- Catalina Arias
- Rosario Balmaceda
- Anaís Cifuentes
- Corina Clavijo
- Camila Martins
- Claudia Salfate
- Yanara Aedo
- Anaís Álvarez
- Yessenia López
- Nicole Carter
- Javiera Coronado
- Javiera Grez
- Isidora Olave
- Dioneide Landres de Penha Santos
- Mary Valencia