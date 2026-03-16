Colo Colo Femenino prepara su debut en la Liga Femenina ante Magallanes, en una jornada especial en el Estadio Monumental, así es porque las Albas serán las encargadas de abrir la jornada este lunes en el duelo entre el los dirigidos por Fernando Ortiz y Huachipato, en el marco de la fecha 7 por la Liga de Primera.

El partido marcará el reencuentro del plantel dirigido por Tatiele Silveira con los hinchas, luego de conquistar el tetracampeonato la temporada pasada y terminar cuarto en la Copa Libertadores Femenina disputada en Argentina. En la previa del encuentro, te contamos cómo podrás ver el partido entre las albas y La Academia.

Colo Colo vs. Magallanes: Horario y dónde ver

A través de sus redes sociales, Colo Colo confirmó que transmitirá el debut de las Albas ante Magallanes este lunes 16 de marzo, desde las 17:00 en el Estadio Monumental a través de su canal oficial de YouTube.

Pero ojo, porque a diferencia de temporadas anteriores hay un cambio importante. El club anunció que la transmisión del partido será solo para quienes tengan la membresía “Cacique” del canal podrán ver el partido con imágenes.

Este sistema, lanzado hace algunas semanas, ofrece distintos beneficios para los suscriptores. La membresía tiene un valor de $3.500 mensuales y permite acceder a la transmisión en vivo, además de contenido exclusivo , videos anticipados, chat para miembros y sorteos.

ver también Copa Libertadores Femenina: el profundo lamento de Tatiele Silveira, la DT de Colo Colo

Las citadas de Tatiele Silveira para enfrentar a Magallanes

Ryann Torrero

Bernardita Hernández

Michelle Acevedo

Catalina Arias

Rosario Balmaceda

Anaís Cifuentes

Corina Clavijo

Camila Martins

Claudia Salfate

Yanara Aedo

Anaís Álvarez

Yessenia López

Nicole Carter

Javiera Coronado

Javiera Grez

Isidora Olave

Dioneide Landres de Penha Santos

Mary Valencia

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