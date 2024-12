Endler enciende dura polémica con Lucho Mena: “Tiene mi teléfono y no me ha llamado nunca”

Una verdadera polémica se desató en la selección chilena femenina tras un reciente cruce de declaraciones entre Luis Mena y Christiane Endler. Todo comenzó con el DT de la Roja afirmando durante esta semana sobre la posibilidad que la arquera regrese al equipo de todos.

“Lo dije desde el momento en que conversamos con Tiane, que las puertas de la selección siempre iban a estar abiertas para ella”, aseguró el entrenador de la Roja tras conocerse la nominación de Endler a los premios The Best de la FIFA.

En ese sentido, el multicampeón con Colo Colo afirmó también que “creo que tiene mucho por entregar todavía de cara a lo que viene más adelante”.

La dura respuesta de Christiane Endler

Pese a estas buenas palabras del DT de la Roja, la arquera del Lyon de Francia desmintió cualquier acercamiento por volver al equipo de todos, llegando a asegurar que no ha recibido ningún llamado de su parte.

“No, Lucho no me ha llamado nunca. Porque no me ha llamado, tiene mi número y no me ha llamado nunca”, afirmó la guardameta en charla con La Tercera.

En ese sentido, Tiane dejó en claro que su capitulo en la selección chilena está cerrado. “Por el momento sí. Uno nunca puede decir nunca, menos a la Selección, pero por el momento no”, concluyó.

Para cerrar y apuntando al futuro de su carrera, la chilena señaló que “me quedan tres años de contrato en el Lyon todavía, sigo en Europa y espero que este año logremos todos los objetivos que nos planteamos, que es siempre ganar todo”.