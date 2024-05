Christiane Endler ilusiona a la Roja, pese a sus diferencias: "Nunca me he cerrado en volver"

Christiane Endler brilla en lo más alto del fútbol femenino en Europa, donde fue protagonista en la Champions League, donde su equipo, el Olympique de Lyon, perdió 2-0 en la gran definición ante el Barcelona.

Pese a no poder levantar su segundo de los grandes trofeos para su carrera, la portera chilena se mostró contenta por lo que ha logrado, teniendo en cuenta su campaña y la de sus compañeras.

En ese sentido, en el mundo se preguntan por qué no está presente en la selección chilena femenina, donde decidió dar un paso al costado por varias situaciones.

Fue en conversación con Keno Trotamundos, para Redgol, donde Endler entra en detalles de lo que pasó por esta decisión, pese a que confirma que nunca ha cerrado la puerta completamente.

Los motivos que alejaron a Endler de la Roja

Fue luego de perder la final de Champions League donde Christiane Endler abre su corazón para hablar de su salida de la Roja y de los temas que la terminaron agotando, pese al gusto por defender la camiseta de Chile.

“Son muchos los factores, hay un desgaste gigante físico y mental de estar en la selección, de mucho viaje, mucha exigencia y no sólo dentro de la cancha”, comenzó su explicación.

“Necesitas otras cosas fuera, pelar por mejores condiciones y, en el momento que decidí retirarme de la selección, no me daba psicológicamente dar en ambos, no podía rendir en uno y en otro, por las condiciones, por querer tener mejores partidos, mejores experiencias, por hacer más. No estaba haciendo bien lo uno ni otro, y a mí el que me paga, me da la vida, me mantiene es mi club y yo me debo a ellos”, precisó.

Si bien asegura y confirma que no es una situación definitiva par siempre, tienen que cambiar muchas cosas para un regreso, donde pone como ejemplo lo que vive en Europa.

“Estamos muy lejos de todo esto, hay un trabajo de tras gerencial, administrativo, de profesionales entendidos del fútbol femenino y hay mucha carencia: se habla mucho y se hace poco. Nunca me he cerrado en el futuro volver, ni trabajar por el fútbol femenino para que siga creciendo, pero en ese momento no estaba apta hacer las dos cosas”, detalló.

Por lo mismo, entrega una receta de lo que se debe hacer en el país para poder crecer en el fútbol femenino, donde se deben hacer bases y trabajar con ejemplos concretos para poder aspirar alto.

“Hay que trabajar duro, formar buenas bases, trabajar en la formación de los equipos y que los clues tengan la intensión de invertir en el fútbol femenino para que un día logremos vivir estas experiencias en Chile y en Sudamérica. El Mundial en Brasil también ayudará para que siga creciendo y agarre el power de Europa”, finalizó.

