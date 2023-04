El partido que se llevará todos los focos en la fecha 3 del Campeonato Femenino 2023 será el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo. Albas y cruzadas llegan luego de sumar de a tres en la segunda jornada, a un encuentro programado para el sábado 15 a las 11:00 horas, en el estadio Santiago Bueras.

La capitana del Cacique, Yanara Aedo, anticipó en conferencia de prensa lo que esperan en este desafío, que será previo al mismo clásico masculino. Según la '27' alba, "nos ayuda a promover el fútbol femenino y eso siempre es bueno. Sabemos que jugamos con la Católica, pero para nosotras es ir partido a partido. Y si podemos dar el primer golpe en el femenino, ideal, porque es lo que estamos buscando".

Respecto a su próximo rival, la Maga apuntó que "sabemos que tienen un cambio muy grande de gente, de entrenador. Pero también sabemos que es un cambio para bien, que trae muchas jugadoras de Fernández Vial, que hizo un tremendo torneo. Para nosotros son importantes todos los partidos, pero estos clásicos se juegan de manera diferente".

"Queremos siempre sumar de a tres y estamos muy enfocadas y trabajando desde la semana pasada. La verdad es que muy concentradas en el partido. Para nosotras son todos partidos importantes. Si bien estamos acostumbrados a llamar clásico al de la U, la UC es un rival muy importante. Lo vemos como clásico, sin desmerecer a nadie porque todos suman tres puntos. Pero es un sabor diferente que sea Católica", declaró Aedo.

El buen momento de Colo Colo

Yanara Aedo se siente muy cómoda con todo el apoyo que les ha dado el club en las últimas temporadas. "Estamos en un buen momento, que viene mucha gente al estadio, el club se encarga de promover el fútbol femenino y nos sentimos muy acompañadas. Tenemos un año importante con la Libertadores, nos sentimos muy bien por todo el apoyo", destacó.

"La verdad es que nos sentimos bien. Son sensaciones muy buenas por todo el trabajo que se está haciendo. El club trajo muy buenas jugadoras, todo lo que necesitaba el entrenador. La verdad es que creo que la continuidad lo da una estructura y fue lo que pasó este año", agregó la Maga.

Para la mediocampista, sin embargo, no es criterio ganar 8-0 ya que lo importante es cómo lo demuestran en cancha. "Nos sentimos bien. De acuerdo a los resultados, es solo un número, porque lo que más queda es la sensación de juego, que fue muy buena. Nos sentimos muy bien como equipo y como plantel", manifestó.

Sin embargo, el gran pero es que el clásico femenino no será preliminar. "Para mí, sería lo ideal. Para nosotros como fútbol femenino es importante que el público del masculino conozca al femenino. No es que no sepan, es que no lo ven. Si se pudiera jugar la mayoría de los partidos en preliminar, sería muy bueno. Es una forma de promover y que la gente conozca nuestro futbol. Es lo esperado por todos los equipos de primera", cerró Aedo.