El Villarreal de Francisca Lara y el UDG Tenerife de Javiera Toro jugarán los cuartos de final ante Real Madrid y Alhama ElPozo, respectivamente, buscando un pase al final four.

La Copa de la Reina disputará a mediados de esta semana la fase de cuartos de final. Dos jugadoras chilenas dirán presente, o al menos lo harán sus equipos: el Granadilla Tenerife (9º, 21 ptos) de Javiera Toro, además del Villarreal (14º, 15 ptos) de Francisca Lara. Los rivales ya están definidos, los partidos programados.

La primera fase que se defina será la del equipo de las Islas Canarias, donde milita la tocopillana. Su rival será Alhama El Pozo (15º, 14 ptos) y el encuentro se disputará el martes 7 de marzo a las 13:30 horas; las tinerfeñas eliminaron precisamente al Tenerife con goleada por 4-0, mientras las murcianas vencieron por 5-3 al Levante.

De momento, el UDG Tenerife no ha confirmado su convocatoria pero todo apunta a que Javiera Toro será una de las jugadoras que viajen a Murcia para enfrentar al Alhama. Considerando que perdió la titularidad en la Liga F, la probabilidad asegura que la chilena será de inicio ante su próximo rival.

Asimismo, el Villarreal de Pancha Lara se mantuvo en carrera en la Copa de la Reina luego de eliminar por escritorio al Sevilla, quienes incurrieron en la alineación indebida de Nagore Calderón, pero no la tendrán fácil en cuartos de final, ya que su rival será el Real Madrid (2º, 55 ptos).

El partido fue proramado para el jueves 9 de marzo, desde las 17:00 horas. La goleadora histórica de la Roja Femenina no estuvo citada este fin de semana por liga en la derrota a manos del Barcelona, por lo que no se sabe si será parte de la convocatoria para jugar ante las madrileños. Su gran meta es clasificar al final four.

La Copa de la Reina 2022/23 tendrá semifinales y final tal y como acostumbran los torneos coperos, pero la RFEF decidió nombrarlo de otra forma. Los cuatro equipos semifinalistas viajarán a la ciudad de Alcorcón, afuera de Madrid, para disputar los últimos tres partidos del certamen entre el 24 y 29 de mayo.

La programación de cuartos de Copa

Martes 7/3 13:30 horas: Alhama CF vs Granadilla Tenerife (Javiera Toro)

Miércoles 8/3 17:00 horas: Granada vs Atlético de Madrid

Jueves 9/3 14:30 horas: Osasuna vs Athletic Club

Jueves 9/3 17:00 horas: Villarreal (Francisca Lara) vs Real Madrid

Todos los partidos serán transmitidos por DGo y las distintas señales deportivas de DSports (610-619) para Chile.