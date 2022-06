Nayadet López Opazo se ha convertido en una pieza clave de la Roja Femenina. Desde su primera nominación, allá por 2019, la chilena-española no ha faltado en las nóminas y fue una de las convocadas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hoy se apronta a disputar la Copa América 2022.

En conversación con Grace Lazcano, Coco Stadella y Javiera Court, en el programa Primera Ronda que se transmite por RedGol Fem, la mediocampista del Espanyol contó cómo fue el momento en que se enteró que podía obtener la nacionalidad chilena debido a su madre, por lo cual era seleccionable por La Roja.

"Fue un periodista, no sé cómo me conoció. Yo estaba en esa época en Valencia y ahí me dijo ‘oye, tu mamá es chilena, ¿sabías que puedes ir con la selección a jugar?’. Y yo le dije como ‘no sabía, ¿en serio?’. Me preguntó si tenía la doble nacionalidad, yo ni siquiera sabía realmente qué era una doble nacionalidad", comenzó.

López Opazo relata que "cuando llegué a casa le dije a mi mamá y le pregunté si yo tenía la doble, pero me contestó que solo mi hermana mayor. 'Ah, ok, gracias por lo vivido, jajaja', pero vamos, tenemos que sacarla, porque existe esta posibilidad y a mí me encantaría representar esa camiseta y todos los valores que me ha enseñado mi mamá".

Jugar por Chile le ha dado una posibilidad importante a la mediocampista: compartir con toda su familia chilena, quienes viven en Valparaíso. "Todos mis abuelos, tíos y primos están acá y siempre los veo súper poco, pero ahora gracias al fútbol los veo más. Antes era apenas una vez cada, no sé, cinco años", añadió.

No alcanzó a llegar al Mundial

Nayadet López Opazo comenzó los trámites durante 2018, pero fue gracias a un viaje express que hizo a Chile que pudo acelerar el papeleo en extranjería y quedó a disposición de la selección chilena unas semanas antes de Francia 2019.

"Este periodista me dijo esto el 2018, justo antes del mundial; lo saqué lo antes posible, aunque ese papeleo es medio lento, pero de casualidad mi abuelo enfermó y se puso bien malito, y viajé a Chile. Ahí lo pude gestionar todo súper rápido, porque dije que era para la selección, y en Valparaíso me facilitaron todo súper bien. Saqué la doble y en junio del 2019 ya la tenía pero era muy justo antes del mundial y no pude ir", comentó Nay.

Sin embargo, el cuerpo técnico decidió no llevarla a la Copa del Mundo Femenina e iniciar el proceso desde la fecha FIFA que seguía. "Sí, estuve en conversaciones. La idea era poder intentar llegar antes, o que me vieran en una nominación para ver si les gustaba o no, pero no pude. Cuando me llegaron los papeles era muy próximo al mundial, así que hablé con Lete (José Letelier) y me dijo que mejor en la siguiente fecha. Yo estaba contenta igual; sabía que tres o cuatro meses antes poder ir a un mundial", sentenció.