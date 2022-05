Thania Frost (27) es preparadora física y atleta de alto rendimiento. Comenzó a dedicarse más profesionalmente a la lucha olímpica a los 19 años, ya que estaba en busca de un entrenador y por recomendación de un conocido, llegó al Centro de Alto Rendimiento (CAR). La preparadora física pertenece a Women4Sports, plataforma que permite la visibilización de las deportistas.

La primera vez que Thania practicó la lucha olímpica, fue cuando estaba en la media, pero por problemas de salud tuvo que dejarla. Cuando retomó a los 19 años, comenzó a competir y si bien el primer año no le fue bien, desde el 2015 que fue campeona nacional en la categoría de 53 kilos y eso se mantuvo hasta el 2018.

En el 2016 participó en una copa que se realizó en Bolivia y se quedó con el segundo lugar. En 2019 Chile organizó un sudamericano de lucha olímpica y en esa ocasión quedó en quinto lugar: "gané su luchita, pero no fue suficiente. Me subieron a 62 kilogramos y yo por lo general estaba en 55, podía llegar a los 57 o 59, pero 62 era bastante".

"Se notaba mucho la diferencia en la fuerza. Yo creo que en esa primera lucha dije 'guau, qué fuerza' porque más que la técnica era la fuerza. Igual no estaba tan abajo que las demás competidoras, pero logré estar en 60 kilos tomando mucha agua (ríe). En 59 no había ninguna luchadora y en 57 ya habían muchas chilenas y para ese sudamericano, solo dejaron participar a dos chilenas por categoría", agregó Thania.

La atleta además relata cómo ha sido su vida deportiva antes y durante la pandemia: "Antes de la cuarentena experimenté hacer por primera vez lucha playa. En una competición gané el primer lugar y en otra el segundo. En pandemia tuve solo entrenamientos online. Además tengo el objetivo de subir a la categoría de 57 kilos, pero no he podido ganarle a la primera. He quedado en segundo lugar las dos veces que he luchado en esa categoría (2019 y 2021)".

"Aunque tomando en cuenta que solo tuve entrenamientos online y en casa, cuando mejore de la lesión y entrene más, veré si me da para esa categoría porque ya no me da para 53, estoy muy grande" contó riendo la deportista.

Thania Frost comenta que "dejé todos mis horarios organizados para poder luchar dos veces al día. En mi trabajo como preparadora física hago entrenamientos personalizados y grupales en la mañana temprano y en la tarde, para que así el resto del día quede para la lucha. Ahora puedo dedicarle más tiempo, porque en otro momento sacrifiqué las horas de entrenamiento, si no sería más buena de lo que he sido hasta ahora".

De momento, Thania está fuera de la lucha olímpica y de los entrenamientos por una lesión a la rodilla, dice que "la recuperación ha sido lenta porque también fui operada de un quiste, entonces no he podido entrenar ni siquiera complementario. Creo que hasta mitad de año estaré parada".