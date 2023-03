En el Mundial masculino de Qatar 2022 la FIFA vetó el uso del brazalete arcoíris 'OneLove' y la polémica ahora se traslada a la Copa del Mundo femenina. La reglamentación sobre el uso del cinto no se ha modificado de cara al evento que se desarrollará en Australia y Nueva Zelanda en julio de este año.

A pesar de que el uso de la jineta en favor de los derechos de la comunidad LGTBIAQ+, es muy habitual en selecciones y equipos femeninos, es una gran duda que se han planteado las futbolistas sobre si podrán usarlo o no. El final de la censura que impuso la FIFA ha sido planteada por la federación alemana, y las jugadoras también han hecho saber su intención de usarlo.

"La FIFA desea reiterar que no se ha tomado ninguna decisión en relación con los brazaletes. Permanece comprometido con el diálogo continuo con las jugadoras y las asociaciones miembro", señaló un portavoz del máximo organismo rector del fútbol a Sky Sports.

La declaración llegó después de que la federación alemana planteara el levantamiento de este veto al brazalete arcoíris durante un taller de planificación de la próxima Copa del Mundo femenina que se disputará en tierras oceánicas desde el 20 de julio al 20 de agosto.

"No sé mucho más al respecto, además de lo que me has dicho. Creo que es muy desafortunado. Hemos sido muy claras en el fútbol femenino de que queremos llevarlo como capitanas. Muchas selecciones han salido y lo han dicho", declaró Magdalena Eriksson, capitana del Chelsea y una de las futbolistas más prestigiosas de la selección de Suecia.

Sus palabras están en la misma línea que las de Leah Williamson. La líder del Arsenal y de Inglaterra ya lució el brazalete durante la pasada Eurocopa. De hecho, levantó el título con la banda multicolor en su brazo: "La declaración que se hizo el pasado verano con todos los equipos participantes fue increíble, cada imagen que tenemos levantando el trofeo tiene un brazalete de arcoíris. Es un gran escenario y un gran momento para promover los valores en los que creemos tanto, así que espero que en el Mundial sea lo mismo".

"Nunca somos tímidas al decir lo que representamos, somos un equipo que promueve la inclusión y la igualdad, obviamente tenemos una cantidad de personas que se sienten muy fuertes al respecto", aseguró Williamson.