Las temuquenses aseguraron que la dirigencia no tiene intención de mejorar las condiciones económicas del plantel femenino y exigen que se pongan las pilas.

Deportes Temuco terminó su participación en el torneo de Ascenso Femenino 2022 en semifinales. Las sureñas cayeron a manos de Coquimbo Unido, quienes se convirtieron finalmente en las campeonas del torneo y en uno de los dos clubes que ganaron un cupo a la Primera División 2023, junto con Cobresal.

Sin embargo, a cinco meses de ese momento, el plantel femenino del Pije emitió un comunicado en el que relatan que siguen teniendo graves carencias y que la directiva no quiere hacerse cargo de ellas. Es más, relatan que no tienen siquiera un aporte económico ético para quienes no viven en Temuco.

El texto señala que el plantel se reunió con el Gerente Deportivo, Roberto Rojas, donde expresaron que querían un mínimo de dinero en forma de bono "destinado directamente a la devolución de pasajes de algunas jugadoras que viajan desde fuera de Temuco y su gasto mensual es muy alto, considerando que no tienen otros ingresos monetarios fijos, ya que se destina la mayoría del tiempo a entrenar".

Sin embargo, Deportes Temuco señaló que dependerían de algún auspiciador que quisiera aportar esa cantidad de dinero. ¿El problema? La gestión no llegó a puerto. Luego, el directivo apuntó a que les entregarán los fondos que recauden en algún partido de local, pero dependerá del público que asista al estadio.

"Lamentablemente no existen fondos extras para nuestro plantel. Como jugadoras hemos defendido estos colores durante mucho tiempo solo por pasión, pero creemos que ya es hora de hacer un cambio real y ser parte del presupuesto de cada año, porque ya no nos sirve que solo nos presuman en las redes sociales, con eso no alcanza", añaden.

Según el comunicado, "a la fecha sólo la mitad de nuestro plantel se encuentra en condiciones de volver, lo que implicaría bajas significativas para nuestros objetivos durante el presente año. En especial la de una jugadora que lleva años siendo parte del club y que tuvo una lesión en la rodilla, por lo cual recibió intervención quirúrgica, con nula ayuda por parte del club, pagando ella todos los gastos que esto conlleva".

La idea de las jugadoras de Temuco y su CT es retomar los entrenamientos, pero señalan que las condiciones presupuestarias son minimas. "Aún no hay nada concreto respecto a la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino, que el club no aplicará de forma voluntaria, solo dependemos del dictamen de la Dirección del Trabajo", añaden.

Por esa razón, el plantel del Pije se fue a huelga y dejará de entrenar hasta nuevo aviso. Esperan que la dirigencia les entregue respuestas y se haga cargo de la rama femenina y las solicitudes realizadas a su gerencia.