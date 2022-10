Una tarde noche unica vivió Tiane Endler en París. La arquera quedó en la duodécima posición dentro del ranking elaborado por France Football para elegir a Alexa Putellas como la mejor jugadora del planeta. Pero además, pudo compartir y codearse con grandes estrellas del deporte mundial.

Desde su llegada a la alfombra roja, a Endler se le pudo ver muy contenta en la ceremonia. Pese a no quedar dentro de las finalistas al premio, si quedó ubicada como la mejor en su puesto, ratificando que el premio a la Mejor Arquera del Mundo entregado por The Best el año pasado no era casualidad.

La foto con Benzema y su contexto

Pero hay una foto que llamó la atención en redes sociales. Se trata de la selfie que Karim Benzema, ganador del Balón de Oro masculino, tomó junto a Tiane Endler y Selma Bacha, jugadora también del Olympique de Lyon, además de Jean-Michel Aulas, presidente del equipo.

Una foto que se explica por el fuerte vínculo que siente Benzema por el Lyon, equipo que lo formó y donde hizo sus primeros pasos como jugador. En el primer equipo estuvo cinco temporadas previo a ser traspasado al Real Madrid, anotando 66 goles y dando 26 asistencias.

Vale recordar que el Lyon es el equipo donde juega Endler desde la temporada pasada. Ahí, tras varios años de espera en el PSG, logró ganar la Champions League Femenina superando al Barcelona. Endler fue titular y una de las grandes figuras de ese título.

Con respecto a Benzema, si bien su época en el Real Madrid parece lejos de acabarse, todo indica que el jugador francés jugará sus últimas temporadas en el club de sus amores. Algo que se ve lejano en estos momentos, debido al gran momento que pasa el jugador, que anotó 44 goles la temporada pasada y fue vital para que el Real Madrid gane la Champions masculina.