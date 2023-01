Nicole Plagemann es una deportista completa. Tiene 32 años y es oriunda de Puerto Varas y en conversación en exclusiva con RedGol Fem, contó cómo ha sido su historia con el deporte y en estos últimos años cómo ha podido convalidar la práctica de dos disciplinas tan distintas, en las que ha podido obtener buenos resultados.

"Si bien es complicado dedicarse al trabajo, el rafting, el pádel, los entrenamientos y las competencias, las ganas sobresalen. El poder marcar un mejor tiempo, obtener un mejor resultado, es lo que lo hace grato y te hace seguir manteniéndote. Más que nada es un estilo de vida en el que te adaptas y lo haces parte de tu rutina, aparte te entrega calidad de vida", comentó Nicole.

En relación a cómo es la práctica del rafting, disciplina en la que ha obtenido el segundo lugar a nivel mundial, la chilena aseguró que "yo creo que todas las personas escuchan 'rafting' y se imaginan estar bajando un río y pasándolo chancho, pero tiene sus pro y sus contras. Con el equipo tenemos que entrenar todo el año. Entrenamos muy temprano o a veces muy tarde. Hay que lidiar con el equipo mojado y con el entrenamiento en el agua".

Plagemann fue nombrada Mujer del Año por la World Rafting Federation y comentó que "ser destacada como mejor atleta femenina del mundo es un honor al tiempo que uno le dedica a los entrenamientos, a esta propia inversión que uno realiza para poder representar al país, las ganas, la valentía, el romper esquemas, es como todo en uno. Es súper importante porque te reafirma todo lo que llevas haciendo durante años".

"Te premia y te sigue focalizando y diciendo que no tenemos límites, de que queremos seguir remando con el equipo con más ansias, con más ganas. Estamos al debe del oro mundial y estamos solo a un pequeño escalón, nos alienta a seguir obteniendo buenos resultados para Chile.

Pero la vida deportiva de Nicole, no solo está ligada al rafting. Hace cinco años comenzó a practicar pádel y es un deporte en el que poco a poco ha ido sumando experiencia y se le han dado más oportunidades: "Comencé jugando poquito, haciendo partidos con amigas y de repente me di cuenta que estaba el área competitiva y de a poco me fui metiendo en las competencias. Una está acostumbrada a la autoexigencia de siempre querer más y buscar resultados".

"Una entrena, pero entrena para algo. Se me empezaron a dar varias oportunidades en el pádel y de a poquito comencé a entrenar. Ya en 2019 no se armaban categorías femeninas y teníamos que jugar en las de hombres. Obviamente el nivel es más alto, pero es lo que te hace seguir avanzando en este deporte. Ese año seguí participando de más campeonatos, me di cuenta que podía dar más y a uno se le pega este gustito, y a finales del 2020 participé de los selectivos de Fepachi y ahí clasifiqué para el Panamericano en Paraguay", indicó.

Además, Nicole contó sobre cómo fue llegar a ese torneo Panamericano: "Fue en marzo del 2021 y ahí puede llegar a la final y me coroné vicecampeona panamericana de pádel. El año pasado estuve participando de varios selectivos con mi partner Carla Barrientos y ganamos la cuarta categoría de damas, por lo tanto ese resultado nos llevaba directo al Master Final y empezamos a jugar en tercera femenina y fuimos vicecampeonas".

Los objetivos de la deportista para este 2023 son claros: "Uno de ellos es lograr el oro en el rafting y por supuesto poder participar del Mundial en Italia a mediados del año. Si llegase a cumplir esta meta, estaría dando por terminada mi carrera porque tengo 32 años y tengo hartas cosas que hacer a nivel deportivo y cumplir en varias áreas y facetas".

"Tal vez podría ayudar a ls nuevas generaciones y sería algo muy lindo. Mi otro objetivo es en el pádel. Quiero jugar en la categoría Open que es la mejor de Chile donde están todas las seleccionadas nacionales y me gustaría poder insertarme en el grupo de la selección. Me gusta mucho el pádel, porque es algo que se puede entrenar más fácil que el rafting", cerró.