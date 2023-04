Restan un poco más de tres meses para el inicio del Mundial de Australia y Nueva Zelanda y han sido varias las selecciones que han pasado momentos tensos y de incertidumbre con sus federaciones. España, Canadá y Francia son algunas de ellas en que los conflictos se han hecho públicamente conocidos y en algunos equipos aún resuenan.

En el caso de la selección Española, aún hay 15 jugadoras que no volverán a la selección por desavenencias con el entrenador Jorge Vilda, en Francia jugadoras como Wendie Renard habían renunciado por problemas con la directora técnica, que si bien ya no sigue en el cargo, el nuevo entrenador está poco a poco llamando a jugadoras que no eran citadas.

Una futbolista con voz más que autorizada para hablar de estos conflictos es la histórica Caroline Seger. La Sueca de 38 años fue enfática en señalar que no es posible que las jugadoras continúen extremando medidas para conseguir condiciones y también se refirió a las dudas de si podrán o no usar el brazalate OneLove por los derechos LGBTI en el Mundial.

"Creo que es completamente absurdo que las jugadoras tengan que renunciar a participar en un campeonato o tener que hacer huelga, ya sea por su lucha por derechos humanos o por mejores condiciones. Sea cual sea la razón, creo que es completamente absurdo", dijo sobre el caso de España y de otras selecciones.

Sobre el uso del brazalete, Seger comentó que "ahora mismo es un tema que está sobre la mesa de la FIFA. Probablemente estén discutiendo lo que sucederá en el futuro, no he recibido más información al respecto. Nosotras, como equipo nacional, sabemos lo que representamos y sabemos cuántas luchas hemos tenido que librar en el camino. Espero que no tengamos que llegar a eso, pero si se llega a tener que decidir, obviamente lo discutiremos, como equipo. Ojalá no tengamos que estar allí y estar debatiendo sobre esto, porque tendremos concentrarnos en lo que importa: el Mundial", cerró.