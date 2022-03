El Día Internacional de la Mujer se conmemora desde que el 8 de marzo de 1908, 129 mujeres fallecieran en un incendio en una fábrica en Nueva York, luego de declararse en huelga en las instalaciones de su lugar de trabajo, por mejoras salariales y de condiciones respecto a lo hombres que trabajaban en la misma fábrica. Su jefe las encerró dentro del edificio, cuyo resultado fue la muerte de todas ellas.

Con la intención de demostrar que en el club hay igualdad de condiciones, este 8M las ramas femenina y masculina de Colo-Colo compartieron un entrenamiento mixto en la cancha 2 del estadio Monumental. Jugadores y jugadoras realizaron una práctica de fútbol conjunta, como ya han realizado en varias ocasiones en el pasado.

"Hoy nuestros planteles femenino y masculino compartieron una vez más una práctica de fútbol. Seguimos impulsando instancias y espacios para el reconocimiento de nuestras futbolistas y la igualdad de condiciones", escribieron desde el Cacique en redes sociales.

Colo-Colo es el único club del Campeonato Femenino 2022 cuya totalidad de futbolistas mujeres en el primer equipo cuentan con contrato de trabajo y sueldos. Santiago Morning tiene a la gran mayoría de jugadoras en las mismas condiciones y el resto de clubes no superan las 10 firmas.

Horas antes del entrenamiento, la institución compartió el video en que conmemoran el 8M y sus jugadora explican por qué hoy no se felicita, ya que aún no es un feliz día para todas las mujeres.

¿Para las que no salen de noche solas a la calle por miedo? ¿Para las que siempre tienen que estar reclamando por mejores condiciones? ¿Para el 83% de las futbolistas chilenas que no reciben sueldo? ¿Para las niñas, adolescentes y mujeres que sufren de abuso? ¿Para las mujeres que no salen con ropa de verano a la calle por miedo al acoso? ¿Para las que reciben insultos y amenazas solo por cumplir con su trabajo? ¿Para las que son discriminadas y acosadas por venir de otro país? ¿Para las que tienen que estar demostrando todo el tiempo lo que valen? ¿Para las 7 mujeres asesinadas por un hombre en lo que va de 2022? Para todas ellas, el 8 de marzo no es un feliz día.