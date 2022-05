Naiara Kapstein es una de las jugadoras emblema de Universidad Católica en su equipo femenino. La capitana cruzada está disputando los partidos del Campeonato Nacional 2022 y se dio un tiempo para conversar con Gol de Chilena.

La iniciativa de Universidad Católica, junto a la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos (ACHAGO) y Roche Chile busca incentivar la prevención del cáncer mediante un estilo de vida saludable, el autocuidado y el chequeo médico.

Kapstein ya fue protagonista en 2021 de un momento emotivo cuando llamó a una hincha de Universidad Católica que se encontraba pasando por el proceso de tratar un cáncer. En esta conversación nos cuenta su experiencia cercana con la enfermedad.

Lo habíamos mencionado, la capitana de Universidad Católica protagonizó la campaña de Gol de Chilena en 2021, donde llamó a una hincha del club. “Con Gol de Chilena, cuando me pidieron ayudar en esta campaña yo no tenía ningún conocido que tuviera cáncer. Me tocó llamar a una paciente y fue super emotivo”, cuenta Naiara.

Pero la realidad cambió ese mismo año, cuando a una de sus tías le detectaron un cáncer en etapa avanzada, a lo que se sumó que, en el proceso, otra tía fue diagnosticada con la misma enfermedad.

La segunda familiar de Naiara en verse afectada sigue en tratamiento, pero la primera tía en ser diagnosticada lamentablemente falleció. “Fueron noticias muy duras. Lo más triste es que ambas tías son las personas más buenas que he conocido en este mundo, entonces me parece injusto que les pase a ellas”, compartió la jugadora.

LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

Tener un ser querido afectado por el cáncer es una realidad común en nuestro país. Según GLOBOCAN, cada año se diagnostican más de cincuenta mil nuevos casos de cáncer en Chile, enfermedad que además es hoy la primera causa de muertes locales.

Esta experiencia ha impactado en Kapstein, quien hoy más que nunca destaca la importancia de anteponerse a los posibles problemas de salud: “Considero super importante la prevención, el autocuidado, conocer tu cuerpo y cuidarlo de la mejor manera. Todos somos porfiados con los chequeos médicos. Esto es fundamental para que podamos prevenir enfermedades avanzadas y que pueden prevenirse con un simple chequeo”.

Sobre su participación en Gol de Chilena, Naiara señaló que hoy se encuentra aún más comprometida con la campaña: “La experiencia de tener familia con cáncer y después ayudar me pone muy emotiva. Me encantaría seguir visibilizando que sí hay maneras para reducir los factores de riesgo y captar esta enfermedad en una etapa temprana donde sí podríamos hacer algo más”, valoró la jugadora cruzada.

Finalmente, la capitana cruzada compartió un emotivo llamado: “Cualquiera puede vivir esto, incluso las personas que más se cuidan o las más buenas de este universo. Todos podemos tener esta enfermedad. El autocuidado es fundamental, también disfrutar la vida y ser alegre de la manera que mi tía lo hacía”.