La atleta española ha llamado la atención del mundo deportivo no solo por estar corriendo a las 36 semanas de embarazo, sino que ya lo hizo con sus dos primeros hijos que ahora corren con ella. Además, hace 7 años le diagnosticaron cáncer de mama y no dejó de competir.

Natacha López (42) es una mujer oriunda de Valencia, España que se ha destacado por ganar varias carreras de running. Sin embargo, el hecho principal no es que haya corrido y ganado, sino que ha corrido embarazada en tres ocasiones. Actualmente hizo su última carrera a cuatro semanas de dar a luz y es todo un ejemplo para otras mujeres que practican deportes.

López corrió por primera vez cuando estaba esperando a su hijo Andrea y lo hizo hasta la semana 30. Cuando se embarazó del segundo, Zlatan, corrió hasta la semana 39. Ahora que está a la espera de su tercera hija, cumplió la última carrera de San Silvestre de Rocafort, una competencia de 4.250 metros que es la última de Natacha pues decidió parar por "prudencia".

"No es porque no me encuentre bien, pero uno ya tiene una edad y el suelo pélvico sufre. Vamos a ser prudentes. Siempre hemos dicho que la coherencia es lo primero", señaló al medio Súper Deporte. De todas formas Natacha no dejará de moverse, solo cambiará el correr por caminar y así esperar a su pequeña.

Pero no todo ha sido fácil en la historia de la deportista. En 2015 una vez terminada la carrera de la mujer en Valencia, le detectaron un bulto en uno de sus pechos que le cambió la vida. Le diagnosticaron cáncer de mama y estuvo cerca de un año donde no se alejó de centros hospitalarios. Tuvo que realizarse quimioterapias y una masectomía.

Pero López siempre se describió como una mujer fuerte y volvió a las carreras y a participar de competiciones aun con cáncer. Además, luego de tres años intentando tener otro embarazo, decidió suspender su tratamiento oncológico (para evitar que el cáncer vuelva), dejó el tratamiento hormonal y cuando ya habían perdido las esperanzas de ampliar la familia, llegó la gran noticia.

"Fue una sorpresa. De hecho, habíamos hecho el desafío Paiporta-Madrid corriendo por etapas, y al volver a casa me encontraba cansada, me hice la prueba y descubrí que estaba embarazada" contó al medio El Periódico. Sobre su hazaña de correr con 36 semanas de embarazo, Natacha López señaló que "en los peores momentos de mi existencia, correr ha sido mi salvación y me ha devuelto la esperanza, ¿por qué voy a privar a mi pequeña de esta fuente de salud y felicidad?", cerró la deportista.