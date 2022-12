Karen Bittner toda su vida ha sido una apasionada por el deporte. La periodista que además es profesora de Educación Física y comentarista deportiva, comenzó desde muy pequeña a practicar la actividad y su primer amor fue la gimnasia. Estos últimos años el trekking y el montañismo han sido el fuerte de su práctica deportiva y también su refugio.

La nacida en Valdivia actualmente es la encargada de presentaciones deportivas de Santiago 2023 y sobre la organización de este gran evento para el deporte en Chile, Bittner desea que "sea la fiesta más importante que ha vivido nuestro país a nivel deportivo, y que todas y todos los chilenos seamos parte, que podamos involucrarnos y conocer lo que es un megaevento, lo que es albergar estos deportes. Que sea la mejor experiencia que se ha vivido en Chile".

"El legado te da la oportunidad de que esto siga creciendo, le da un empuje al país, a los deportistas y a los que quieren hacer deportes, que se vean reflejados, que ellos pueden estar acá en un evento así. Cuando Chile organiza, significa que va a estar en todos los deportes. Para mí, hacerse parte de un evento es quererlo, es cuidarlo y respetarlo. De todas las experiencias que yo he vivido, una siempre se queda o recuerda lo mejor y eso nos ocurrirá", señaló Bittner en conversación con Carolina Ibarra Rojas.

A pesar de vivir por y para el deporte, este 2022 ha sido un año muy desafiante para Karen Bittner en el ámbito de la salud, ya que lamentablemente fue diagnosticada de cáncer de mama en agosto: "Quiero concientizar, por eso lo cuento. Fue un balde de agua fría, para mí fue paralizante. Afortunadamente, mi proceso fue súper a tiempo. Tuve el privilegio de tener un buen soporte médico, me operaron a los 10 días de ser diagnosticada y eso igual te cambia un poco el switch".

"¿Cuáles son tus prioridades?, me pregunté. Muchos me dijeron que dejara de trabajar, que me dedicara más a mí, pero yo decía: esto no es una sentencia de muerte, no me voy a morir de esto, no ahora... Juan Brignone me llevaba a todas las reuniones. Me mantuvo vigente. Yo quise seguir trabajando, pero si el cáncer me decía que no, era porque el cáncer me lo decía, no yo", comentó la periodista.

Hoy Karen Bittner está con alta relativa y debe hacer kinesiología para recuperar la sensibilidad de la zona: "Ahora estoy ambidiestra totalmente, volví al gimnasio, estoy totalmente sana y recuperada. Salió todo, me hicieron los exámenes posteriores y no hay nada. Es importante que todas nos hagamos el examen, que sea a tiempo. Si no hubiese sido a tiempo, estaría contando otra historia. Cuando el desafío de mantenerse sanas se hace nuestro, el desafío es más importante", cerró.