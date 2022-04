La selección chilena femenina está lista para disputar su segundo desafío del año. Las nacionales enfrentarán a Argentina en dos partidos amistosos que se jugarán en suelo transandino durante la fecha FIFA de abril: el primero será el jueves 7 en la ciudad de Córdoba y el segundo el domingo 10 en San Luis.

Sin embargo, la comitiva de la Roja Femenina decidió hacer campamento en Buenos Aires y fue hasta allá donde llegaron durante este lunes las 23 jugadoras que convocó José Letelier para estos amistosos. En horas de la tarde-noche fue que iniciaron su primer entrenamiento.

Las futbolistas del medio nacional arribaron todas juntas alrededor de las 15:00 horas, y horas más tarde se sumaron quienes provienen del extranjero. Se trata de Javiera Toro, Karen Araya, Camila Sáez, Yanara Aedo, Nayadet López Opazo y Francisca Lara, quienes vienen de España, además de María José Rojas desde Australia.

En el predio de la AFA en Ezeiza entrenarán durante estos días antes de emprender rumbo a Córdoba, donde jugarán su primer amistoso el jueves a las 19:30 (hora de Chile). A plantel completo, de momento no hay bajas probables para la selección chilena en el primer amistoso ante la Albiceleste.

En esta convocatoria de la Roja Femenina no hay jugadoras Sub 20, ya que todas ellas están convocadas con su categoría para el torneo Sudamericano de la categoría. Sin embargo, la defensora Monserrat Hernández, quien brilló en el Sub 17 hace un mes, recibió el llamado del entrenador de Chile.

Además, la goleadora de O'Higgins Thiare Parraguez también fue citada por la adulta por primera vez, cuyas nominaciones sorpresa se suman a la ausencia de Christiane Endler, quien está en pleno reintegro deportivo con el Olympique de Lyon luego de la cirugía de rodilla del mes pasado.