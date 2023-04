La Selección Chilena Femenina no disputará amistosos en la fecha FIFA de abril. Considerando que aún no encuentran DT, a más de 40 días de la salida de José Letelier del cargo, las seleccionadas trabajarán en microciclos de entrenamiento a doble jornada durante toda la ventana de selecciones y no jugarán partidos clase A.

Pero vamos por partes. Las 26 jugadoras convocadas reportaron este lunes en el Complejo Deportivo Quilín para su primer entrenamiento. El equipo es completamente Sub 23, y todas las futbolistas militan en el torneo local, ya que se están preparando para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Los trabajos de la Roja Femenina están encabezados por Manuel González, otrora entrenador interino de la Sub 20, y por el resto del staff técnico de las selecciones femeninas. Esto, mientras encuentran un nuevo DT, ya que la idea es cerrarlo lo antes posible y tienen este mes como plazo final.

Asimismo, y pese a que no jugarán amistosos internacionales, el equipo nacional jugará contra Palestino Femenino. El partido será este jueves 6 de abril, desde las 19:00 horas, y se jugará a puertas cerradas en Quilín. La idea es probar jugadoras y darle la oportunidad a varias caras nuevas.

El equipo que más jugadoras aporta a la nómina es Colo Colo, con 10: Catalina Mellado, Isidora Olave, Fernanda Hidalgo, Michelle Olivares, Sofía Barrios, Yastin Jiménez, Anaís Álvarez, Javiera Grez, Nicole Carter y Paloma Bustamante.

Les sigue Universidad de Chile y Santiago Morning con cinco respectivamente (Gabriela Bórquez, Karen Fuentes, Emma González, Llanka Groff y Franchesca Caniguán / Monserrat Hernández, Ámbar Figueroa, Valentina Navarrete, Camila Pavez y Melissa Bustos.

Finalmente, Universidad Católica aporta con cuatro (Ignacia Bustos, Catalina Figueroa, Millaray Cortés, Thiare Parraguez), y U de Conce y Deportes Antofagasta con una cada uno: Arantxa Araneda y Melany Letelier.