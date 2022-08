Julia Moura (24) es una jugadora de Rio de Janeiro que se desempeña como punta y los últimos años de su carrera ha jugado en la Superliga A de Brasil. La carioca militó en Sao Paulo y también en Fluminense, de la ciudad de la cual es oriunda.

Moura llegó esta temporada a reforzar al Cacique y estuvo con el equipo durante la gira en Argentina. La voleibolista había dicho en su llegada que “fue un honor haber recibido una invitación de un club tan grande como Colo-Colo, muy conocido en Brasil y muy respetado también por toda su historia. Es un privilegio el poder ser parte de este equipo y poder ayudar al equipo".

Lamentablemente, la brasileña sufrió un corte de ligamento cruzado en una de sus rodillas durante la realización del Cuadrangular Internacional. El evento que fue organizado por el Club Social y Deportivo Colo-Colo, sufrió la baja de esta jugadora y que la tendrá entre 6 a 8 meses fuera. La operarán esta semana para comenzar de inmediato su recuperación.

En sus redes sociales, Moura escribió lo siguiente: "Estos días estuve intentando econtrar explicaciones o un sentido para todo lo que está pasando. Tenía decidido parar de jugar. Estaba trabajando en una empresa de marketing deportivo y formándome, cuando a fines del año pasado recibí una propuesta para jugar en otro país en un club grande y reconocido en el fútbol y que está en ascenso en deportes olímpicos".

"Estaba feliz de volver a jugar voley (...) infelizmente, el día que jugamos el tercer partido del cuadranglar, al comienzo del primer set me lesioné. Caí al suelo y no podía creer lo que estaba pasando. Mis rodillas son viejas amigas y ya imaginaba lo que había pasado: corte de ligamento cruzado. Se me cayó el mundo. Sin embargo nunca me sentí sola, muchas gracias a todas las del equipo y a todos del cuerpo técnico. Vamos que vamos para la recuperación", se desahogó en su instagram.

Julia llegó junto a Eliana Pérez de Argentina, justo en el periodo en que se retomó el contratar refuerzos para los equipos de la Liga A1 del Voleibol nacional. El club estará actualizando el estado de salud de la jugadora y cuáles serán los plazos reales para su retorno.