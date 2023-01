La lista de chilenas por el mundo sigue en crecimiento durante el presente mercado de pases. A Kony González, Melissa Espina, Antonia Canales, que ya fueron presentadas en sus respectivos clubes, y varias otras futbolistas que están siendo sondeadas, se sumó este martes Javiera Roa.

La delantera, que militó en Santiago Morning durante los últimos cuatro años, llegará a una exótica liga. Se trata del fútbol de Guatemala, ya que Roita será presentada en el club Municipal Femenino durante los próximos días, tal y como el Chago ya anticipó en su posteo de despedida a la jugadora.

"Informamos el traspaso de Javiera Roa a Municipal de Guatemala. Agradecemos su entrega y profesionalismo durante los años que defendió nuestros colores y le deseamos mucho éxito en este nuevo desafío", escribieron en las redes sociales del club este martes.

La misma jugadora aprovechó de decirle adiós a la institución. "Hoy me toca decir hasta pronto al club que me abrió las puertas y me hizo crecer. Me toca dejar la camiseta que con tanto amor y orgullo defendí durante cuatro grandes años. Hoy dejo al club que creyó en mí y me permitió profesionalizarme", comenzó.

"Hoy dejo Santiago Morning, pero estoy segura de que nuestros caminos se volverán a unir y seguiremos haciendo historia. Estoy completamente agradecida del club y de toda su gente por cada momento vivido y por cada hito que logramos. Sé que seguirán escribiendo esta linda historia", agregó Roa antes de emprender rumbo a Centroamérica.

Para cerrar, la delantera apuntó que "les deseo todo el éxito del mundo para cada desafío que venga. Por mi parte, tomo nuevos desafíos y sigo escribiendo mi propia historia. Infinitas gracias a todos, ¡2023 aquí vamos!", cerró.

Todavía no se ha definido cuándo comenzará la Liga Femenina de Guatemala, pero Javiera Roa llega a Municipal por todo el año. Su nuevo club comenzó hace una semana la pretemporada 2023 y se espera que la chilena reporte durante los próximos días con sus compañeras.