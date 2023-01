La ex arquera de Deportes Antofagasta compartirá equipo en la liga argentina con la ex volante de las Pumas, Francisca Olmos. Será oficializada esta semana.

La legión de chilenas por el mundo ha estado creciendo de cara a la temporada 2023. Esta vez fue el turno de la liga argentina; aunque Camila Pavez dejó San Lorenzo, Francisca Olmos no se quedará sola en El Porvenir, ya que la arquera Kony González, que también fuera su compañera en Deportes Antofagasta, jugará en su mismo club.

La portera confirmó su fichaje por el club blanquinegro este martes en su cuenta de Instagram. En palabras con RedGol confirmó que su llegada se dio gracias a un dato que le dio Panchi Olmos. Según González, su excolega "se enteró que salí del club y me dijo que estaban buscando una arquera en El Porvenir".

"Yo le dije que qué tenía que hacer para ir y me dijo que hiciera un video mío jugando, de atajadas y así. Lo hice y ella se lo mandó al DT, le gustó el video y dijo que si podía ir una semana de prueba para que me viera personalmente. Vine por una semana; el 4 de enero llegué y empecé a entrenar el 5. A los pocos días me dijo que me quedara en el equipo", confirmó.

La llegada de Kony González al torneo argentino se va después de una polémica salida de Deportes Antofagasta en septiembre pasado, por malas condiciones para sus jugadoras. Según ella, el llamado de El Porvenir es una oportunidad que no quería dejar pasar.

"Sentía que había tenido tantas oportunidades que desaproveché en el fútbol que no pensaba que llegaría una nueva. Y llegó. Pensé que el fútbol me estaba buscando, así que dije que como ya son varias señales, no puedo desaprovechar ni una más y le di con todo. Además tengo el apoyo de mi mamá con mi papá y soy consciente que no todos lo tienen; soy una afortunada, de verdad que no podía dejar pasar esto", agregó.

Francisca Olmos aprovechó de aconsejar a su amiga antes del viaje a Buenos Aires. "Me comentó que habían renovado al cuerpo técnico, que las chicas eran súper buena onda, que el fútbol allá está a otro nivel y es súper competitivo. Me gusta mucho saber que voy a estar con la Panchi, con alguien que ya conozco, se me hace más cómodo", manifestó.

Sus metas de González en El Porvenir están claras. "Ser un gran aporte para el equipo y mis compañeras, crecer como futbolista y persona, aprender muchisimo de cada uno de los de conforman en plantel. Ojalá dejar una huella en el equipo como ellos la dejaron en mí, y eso que aún no arranca el campeonato. Le agarré mucho cariño a la camiseta", cerró.

El torneo en Argentina contará con dos partes y comenzará el fin de semana del 4 y 5 de febrero. Este martes se sorteó el fixture y El Porvenir debutará en calidad de local frente a Estudiantes de La Plata, en fecha y hora por confirmar.