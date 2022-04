Wheel the World es un emprendimiento social que nació en 2016. ¿De qué trata? La intención no solo es organizar viajes y fomentar el turismo, sino que buscan hacerlo de forma inclusiva y que distintas personas en situación de discapacidad pudieran explorar sin límites el mundo, en lugares a los que nunca pensaron que podrían ir. Como Machu Picchu o las Torres del Paine, entre muchísimos otros.

Es en el contexto del primer destino que Isabel Aguirre, ex tenista en silla de ruedas, se incorporó a este emprendimiento, ya que desde que sufrió un accidente de auto que la dejó con una paraplejia allá por 2001, que Polli soñaba con ayudar a otras personas en situaciones como la suya.

Pero, ¿cómo se acercó al tenis? En entrevista con RedGol, Aguirre explicó que "desde que tuve el accidente, partí haciendo la rehabilitación, estudié y empecé jugando tenis en silla de ruedas. Comencé a jugar, me gustó, y cuando terminé la carrera me metí a hacerlo de manera más profesional. Empecé a jugar campeonatos, me tocó ir a dos mundiales en Sudáfrica y Turquía, y fue muy bonita experiencia".

"Llegué al tenis porque antes del accidente siempre fui una persona a quien le gustaban harto los deportes, y me gustaba harto el tenis. Cuando vi que se jugaba tenis en silla de ruedas, pensé que me encantaría jugarlo pero no sabía dónde hacerlo. Y justo un día me llama un profe de educación física que estaba haciendo su tesis sobre tenis en silla de ruedas y me invitó a participar con él para ayudarlo con la tesis. Fue bacán porque salió de la nada. Me gustaba pero no sabía dónde hacerlo, y justo él me contactó, entonces llegó caído del cielo", añadió.

Su carrera fue larga, pero decidió dejarla debido al nacimiento de sus dos hijas, entre 2013 y 2015. "Partí jugando y al principio era súper peludo porque tenía que aprender a mover la silla con la raqueta, y después, de a poquito, y con harto entrenamiento, uno va logrando jugar mejor y ahí es cuando decidí jugar más profesional. Jugué hasta 2013 porque ese año quedé embarazada, en 2012 me casé y al año siguiente tuve a mi primera hija. Dejé de jugar hasta que nació, cumplió un año, y partí a tratar de jugar de nuevo… pero volví a quedar embarazada, entonces definitivamente lo dejé. Hasta 2013 jugué de manera profesional; llegué a ser 45º del mundo y 2º de Chile", destacó Aguirre.

Sin embargo, fue el deporte lo que le abrió la inquietud de ayudar a otras personas en situación de discapacidad a poder conocer el mundo y manejarse por su propia cuenta en muchas situaciones. "Además de lo lindo que es poder jugar un deporte de manera profesional y poder representar a Chile en distintas instancias como fueron esos mundiales, fue bacán poder compartir con más personas con discapacidad, tener la posibilidad de viajar y poder desenvolverme sola, el deporte en ese sentido fue bien completo", manifestó.

"Fue parte de la rehabilitación. Me ayudó integralmente a muchas cosas, sobre todo a ejecutar lo que uno aprende en la rehabilitación; una cosa es lo que una aprende en las terapias y después verse enfrentada sola a la realidad es como que “bueno, ahora te toca a ti”. Eso fue un aprendizaje en varios sentidos. Uno va probando, te vas sintiendo de a poco más segura, es exactamente lo mismo que entrar a trabajar después de salir de la universidad. Fue demasiado bonito haber tenido esa posibilidad", añadió Polli.

Y ahí fue cuando apareció Wheel the World en su vida. "Después que nacieron mis hijas y ya estaban un poco más grandes, yo conocía a Álvaro Silberstein, que es uno de los fundadores de Wheel the World, y nos conocimos en la rehabilitación. Vi que había hecho este viaje a Torres del Paine y que gracias a eso nació Wheel the World y pensé que me encantaría poder ayudarlo, porque siempre después del accidente tuve ganas de ayudar a personas en base a mi experiencia, porque tomé muy bien el tema de mi discapacidad", relató.

"Pensaba mucho en cómo poder ayudar a otras personas. Vi que Álvaro había hecho esto y pensé que era perfecto para ayudar de cierta forma y hacer lo que siempre había querido hacer. Le dije que me encantaría trabajar con él y ayudarlo, así que me incorporé a Wheel the World en el año 2018 y partimos haciendo hartas cosas muy bonitas. Nos tocó organizar un viaje a Machu Picchu, en el cual participé, y que fue un sueño que siempre tuve y que pensé que no lo podría hacer nunca estando en silla de ruedas. Fue wow, superó todas mis expectativas y fue una emoción demasiado grande. Me dejó realmente alucinando. La idea de ese viaje era abrir el camino para que después se pudiera replicar. Hoy han viajado muchas personas para allá y todos terminan maravillados por tener la oportunidad de hacerlo, por lo que es bonito poder haber abierto esa posibilidad a otras personas", añadió Isabel.

2022 de nuevas ideas

La idea de Wheel the World y Polli Aguirre, durante 2022, es ayudar al turismo local con capacitaciones y un viaje a la Carretera Austral. "Este año estamos con hartos proyectos y dentro del área de impacto, que es donde estoy yo y generamos proyectos sociales, se vienen cosas con distintas marcas; algunos tienen relación con actividades diarias, como ir a hacer buceo, parapente, surf u otras actividades y después vamos a hacer talleres de capacitación a operadores locales en distintos destinos, y a años en algunas escuelas, para enseñarles de la discapacidad y la inclusión, para mejorar el conocimiento en personas que trabajan en el turismo también", manifestó la atleta.

Según ella, "tenemos un proyecto súper bonito junto a Chiletur, que vamos a estar haciendo esos talleres en escuelas y a prestadores de servicios turísticos para mejorar todo el tema del conocimiento, para que cuando reciban turistas o pasajeros con algún tipo de discapacidad ya sepan cómo poder recibirlos de la mejor manera. Va a estar muy bueno".

Pero eso no es todo. "Con Columbia a fin de año tendremos un proyecto súper bonito. En noviembre vamos a ir a hacer un tramo de la Carretera Austral y queremos hacer hartos lugares épicos y que pueden ser muy difíciles de explorar, para abrir la posibilidad de que los puedan conocer. La idea es pasar desde las Catedrales de Mármol, Cerro Castillo, hacer rafting en Futaleufú, avistamiento de cetáceos, entre otras", detalló.

La idea de Wheel the World es lograr un récord Guinness con este viaje. "También vamos a subir, y eso será el peak del viaje, el volcán Michinmahuida y llegar hasta el glaciar que tiene el volcán, y queremos presentar eso para que sea un récord, estamos trabajando en eso. Hay hartas cosas que hacer pero tenemos un buen tiempo para que salga lo mejor posible. Yo estoy full entrenando para estar en las condiciones más óptimas para ese desafío", sentenció Polli Aguirre.