Colo Colo y Universidad de Chile son finalistas del Campeonato Femenino 2022 y este sábado 17 de diciembre definirán a la monarca del certamen en la Gran Final, que se jugará en el estadio Sausalito. Pero pase lo que pase en ese partido, en ambas escuadras ya están planificando el armado del plantel de cara a 2023.

Franchesca Caniguán, una de las jugadoras revelación de la temporada, es sondeada por el Cacique. Esto, además, teniendo en cuenta el descenso de Fernández Vial masculino a la Segunda División, lo que bajará el presupuesto para la rama femenina en la próxima temporada. Se prevé un éxodo masivo de jugadoras para la temporada 2023.

En entrevista con Diario Concepción, Caniguán confirmó que le gustaría vestir de blanco el próximo año. "Hay comentarios de que me podría ir para allá, pero no sé más. Soy hincha del club, aunque depende de lo que me ofrezcan", expresó.

De todos modos, Chesca descartó haber conversado con emisarios de Colo Colo, pero sí ratificó que desde la institución le preguntaron al Almirante y a su agente por detalles. "Conmigo nadie ha hablado, pero sé que representantes y Fernández Vial sí. Estando en un equipo de Santiago tendría más opciones de estar en la selección chilena", agregó.

Las situaciones que pasaron en el Vial durante 2022 son uno de los puntos más fuertes para que sus jugadoras busquen nuevos destinos el próximo año. A pesar de los problemas internos, el club fue semifinalista del Campeonato Femenino y cayó a manos de Universidad de Chile por 4-1 global.

"Fue complicado todo lo que pasamos, pero tratamos de que no nos afectaran los problemas que no dependían de nosotras. La clave fue mantener la fría a pesar de las cosas que pasaban fuera de la cancha y problemas internos que ocurrían. Supimos ser profesionales como equipo y sacar esto adelante", manifestó.

Caniguán, ganadora del trofeo al mejor gol en los Premios FutFem 2022, confesó que "este 2022 solo me dediqué al fútbol. En los anteriores trabajaba en un local de comida rápida en Talcahuano, haciendo de todo, ya que repartía y cocinaba. Es mucho lo que se ha avanzado con el fútbol femenino, pero falta. La mayoría debe complementar el deporte con otra cosa".