La tenista de 20 años que sorprendió al mundo cuando ganó el US Open en 2021 desde la qualy, se retiró lesionada al comienzo del tercer set contra Viktoria Kuzmova en los octavos de final del WTA Auckland 2023. Después de firmar un set perfecto con parcial de 6-0, la eslovaca le ganó el segundo set por 7-5 para llevarla a un tercero.

Sin embargo, el partido se tornó mucho peor para la británica, porque se dobló el tobillo izquierdo. La idea de competir en este torneo era para usarlo como preparación antes del Abierto de Australia que comenzará el próximo 16 de enero, pero a pesar de que intentó volver a la cancha, Raducanu no lo logró.

Los problemas físicos eran algo que apabullaron a la joven jugadora durante el 2022. De hecho, a mediados de diciembre señaló al medio SheerLuxe que su mayor objetivo para el 2023 "es estar libre de lesiones. Solo quiero estar saludable por más tiempo. Este año (2022) las demandas de la gira me han hecho pasar a no tener entrenamiento ni resistencia para competir al más alto nivel. Mi cuerpo ha tenido problemas, entonces trabajaré duro para mantenerme en buena forma y mejorar"

En octubre del año pasado Emma debió dejar de competir por una lesión en una de sus muñecas, y con este percance en su tobillo, se vio obligada a retirarse del encuentro ante Kuzmova y tendrá 10 días para recuperarse si quiere llegar en óptimas condiciones al Open de Australia.

De todas formas, el WTA 250 de Auckland no ha estado exento de polémicas. Lo primero fue el tiempo, ya que la organización ha tenido que programar varios encuentros en pistas cubiertas por causa de la lluvia. Uno de ellos, fue precisamente el de Raducanu con la eslovca Kuzmova. Y la ex campeona del US Open no se fue así no más: "Para ser honesta, las canchas estaban increíblemente resbaladizas, pero demasiado. Sinceramente no es una sorpresa que esto le haya pasado a alguien", criticó molesta Emma Raducanu.