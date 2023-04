El ejemplar actuar de la ambulancia con jugadora desplomada en U de Conce vs Coquimbo Unido

Cuando se jugó la fecha 2 del Campeonato Femenino 2023, que contó con un partido suspendido (Fernández Vial vs O'Higgins) por la ausencia de ambulancias y otro retrasado (Deportes Antofagasta vs Palestino) porque solo tenían un vehículo equipado para emergencias, muchos pensaron que era exageración no jugar mientras faltara este auto.

Sin embargo, en la fecha 3 quedó claro por qué es fundamental tener una ambulancia en la orilla de la cancha. El partido entre Universidad de Concepción y Coquimbo Unido contó con una jugadora desmayada en la mitad del partido y que contó con una actuación ejemplar de los paramédicos y camilleros.

La cámara muestra, en el minuto 35:48 del partido, que la jugadora María José Peña estaba desplomada en el césped. A los 36:15, luego de que varias de sus compañeras fueran a verla y estirarle las piernas, la juvenil de la UdeC comenzó a convulsionar. Alrededor de los 36:30 se ve a la ambulancia entrar a la cancha.

A eso de los 38:45, una jugadora del Campanil saca el bolso del cuerpo médico y en la transmisión se ve a la ambulancia salir de la cancha rumbo a un centro asistencial con la futbolista, que rato más tarde se confirmó que se encontraba estable y que se fue al hospital por temas protocolares. A los 40:30 ya estaban jugando.

Menos de tres minutos pasaron entre que María José Peña cayó tendida al pasto y que la ambulancia se retiró de la Universidad de Concepción para auxiliarla. No hubo choques de cabeza ni tampoco lesiones, pero la futbolista necesitó la asistencia y la encontró gracias a una ejemplar actuación de los cuerpos médicos. El segundo tiempo se retrasó unos minutos ya que debieron esperar que la ambulancia volviera al recinto.

¿Y el partido?

Coquimbo Unido fue el club que se llevó el triunfo frente a la Universidad de Concepción por dos goles a uno. Waleska Campusano abrió el marcador a los 10 segundos del partido con un carrerón hacia el arco con el que batió a Yessenia Jorquera y puso el 1-0 para las piratas. A los 52', en tanto, Graciela Blanco estiró las cifras tras definir de primera en el área.

Sin embargo, las flores se las llevó Arantxa Araneda, de la UdeC. A los 64', la talentosa jugadora auricielo fue la encargada de ejecutar un córner, pero la pelota se fue hacia adentro del arco, convirtiendo así un golazo olímpico que significó el 2-1 que sería definitivo.

Con este resultado, Coquimbo se instaló quinto con 6 puntos, por detrás de Deportes Antofagasta y del big three, quienes usan los primeros tres puestos. Sin embargo, están a la espera del fallo por el tema ambulancias, que podría quitarle tres unidades a las Pumas y dárselas a Palestino. En la próxima fecha jugarán ante O'Higgins.

Por otra parte, Universidad de Concepción está novena con tres puntos, luego del triunfo de Deportes Iquique sobre Fernández Vial, que las hizo caer un puesto. En la fecha 4 del Campeonato Femenino 2023 visitarán a Deportes Antofagasta, que sigue en la parte alta del certamen.