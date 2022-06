La fecha 13 del Campeonato Femenino Caja Los Andes 2022 también fue la última que se disputó antes del parón del certamen, por la fecha FIFA y la Copa América Femenina. Sin embargo, la pausa llegó con cinco partidos pendientes que fueron suspendiéndose durante el correr del certamen.

Deportes Iquique es el protagonista de tres de ellos: frente a Deportes Puerto Montt (F3), Huachipato (F6) y Deportes La Serena (F12). Sin embargo, hay otros dos encuentros cuya reprogramación estaba pendiente: Everton vs Audax Italiano (F11) y el Clásico Penquista entre Fernández Vial y Universidad de Concepción (F11).

Fue este último el primero en ser reprogramado. ANFP confirmó, este lunes, que el derbi de la región del Biobío se jugará este sábado 25 de junio, desde las 15:00 horas, en el estadio Ester Roa con el Almirante como local.

Originalmente, el 4 de junio pasado, las aurinegras confirmaron que la suspensión se debía a las lluvias en la zona; "informamos que, por factores climáticos, el partido ante UdeC será reprogramado. La nueva fecha y horario será informada próximamente. Quiénes hayan adquirido entradas, podrán hacerlas válidas en la nueva programación".

Este martes, en horas de la tarde, saldrán a la venta las entradas para el Clásico Penquista mediante el sistema Ticketplus. Tal y como informaron hace unas semanas, quienes compraron boletos para la programación original, también podrán visitar Collao y entrar a ver el partido válido por la fecha 11 del torneo femenino.

Al momento del cierre de esta nota (martes 21, 11:45 am), los otros cuatro encuentros suspendidos no han sido programados. No obstante, todo apunta a que se disputarán durante el parón del certamen para llegar a las jornadas 14 y 15 con la mayor definición posible.