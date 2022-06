El puntapié inicial del torneo de Ascenso Femenino 2022 se daría este fin de semana. Ocho partidos, de 10 probables, habían sido programados, ya que el grupo norte comenzará en dos semanas más. Sin embargo, terminaron jugándose solamente tres encuentros.

El frente de mal tiempo que azotó este fin de semana a la zona centro de Chile, entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, provocó que la ANFP decidiera postergar, además de los cinco partidos de la división de plata, otros dos de Primera y cinco del fútbol joven femenino, a fecha y hora por definir.

En el caso de Primera División, se pospusieron los duelos de Everton vs Audax Italiano y el Clásico Penquista entre Fernández Vial y Universidad de Concepción. En la región del Biobio, por ejemplo, dejó de llover este domingo. Ambos se jugarían en estadio principal: Sausalito y Ester Roa, respectivamente.

Por otra parte, tres de los cinco suspendidos del Ascenso se jugarían en canchas laterales: Ñublense vs Deportes Valdivia (Complejo Paso Alejo), Santa Cruz vs Lautaro de Buin (Centro Deportivo Lautaro Valderrama) y Santiago Wanderers vs Unión La Calera (Complejo Mantagua). Se suman a Melipilla vs Barnechea y Curicó vs Cobresal.

La mayoría de los equipos de la división de plata femenina, o de la Sub 19, viajan el mismo día del partido, ya que los grupos son ordenados geográficamente. Por esa razón no necesitan hacer el viaje con antelación. Y los clubes intentan gastar lo menos posible, por lo que programan en canchas laterales donde no pueden recibir público.

Esta es la viva muestra de la precariedad del fútbol femenino, ya que el solo hecho de jugar en complejos deportivos y no en estadios principales obliga a postergar encuentros por las lluvias, ya que sus canchas quedan en mal estado y la posibilidad de lesiones de gravedad es altísima.