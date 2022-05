María José Rojas comenzó a patinar a los 14 años, y poco a poco y con mucho trabajo, ha podido destacarse como una de las máximas exponentes del skate en Chile. La "Cote" asegura que este deporte le ha dado mucho, pero sin duda una de las cosas más importantes ha sido la perseverencia.

"Es algo que he podido traspasar a los estudios, a la vida diaria, y en general he aprendido a persistir en las cosas que quiero conseguir, y no me doy por vencida hasta lograrlo. Como dice el dicho, el que la sigue la consigue y literal que el skate es mucho de eso cuando estás practicando un truco hasta que se logre", aseguró.

Cuando comenzó a dedicarse al skate, no habían muchas mujeres que lo hacían, pero ahora "Cote" asegura que eso ha cambiado: "Cada vez más niñas se están motivando y lo hacen desde más pequeñas. Hoy en día puedo ver en las pistas a pequeñitas desde los 4 años que están andando y me alegra mucho saber que las nuevas generaciones y que la sociedad está entendiendo que nuestro deporte puede ser practicado por cualquier persona, y sin distinción de género".

María José además se refirió a su escuela de skate donde tienen planificados dos grandes eventos este año: "Uno será a mitad de año y el otro finalizando el verano. Estamos haciendo clases y talleres a toda la comunidad, así que los dejo a todas, todos y todes invitadísimos a que puedan venir, en la página de instagram estamos subiendo toda la información de estos talleres, estamos haciendo también actividades con otras escuelas, y bueno, intentando difundir el deporte y el skate de la mejor manera".

Con respecto a las competencias que debe enfrentar este año, viene la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos Paris 2024 que comenzará en junio en la ciudad de Roma, Italia. Posteriormente tendrá un campeonato en Brasil en el mes de octubre. Por ahora esos son los eventos deportivos para María José, pues está enfocada en otros objetivos.

"Estoy tramitando mi visa para irme a Estados Unidos y entrenar de la mejor manera, y ahí hay otros proyectos en mente como mi propia marca de skate y un par de cositas más. Me tiene todo muy contenta porque es como siempre quise vivir el skate: transmitirlo y poder estar siempre ligada a este deporte".