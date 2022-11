Los Premios FutFem 2022 presentados por Unimarc, ya se acercan. Son 14 las categorías que se premiarán y las votaciones continúan abiertas para escoger a las mejores del año. Para votar debes ingresar al sitio web de Contragolpe, llenar tus datos y marcar tu opción favorita.

Además, por ser uno de los votantes, participarás por una de las dos invitaciones dobles para ser parte de la gala exclusiva del fútbol femenino que se realizará el próximo 5 de diciembre en la Casa de la Cultura de la comuna de Ñuñoa.

Una de las categorías que será parte de la entrega de premios es la de Mejor Comunicadora. Valentina Boetto es una de las candidatas y su historia con el fútbol femenino partió hace 8 años con su participación en un programa de una radio online donde se hablaba de fútbol femenino.

Posterior a ese programa, se fue a CNX Radio donde transmitían partidos del campeonato femenino cuando los derechos no pertenecían a ningún canal de televisión. Valentina decidió junto a dos amigas, fundar Zona Mixta, un medio de comunicación que cubría el fútbol femenino y masculino, pero de igual forma y con la misma calidad.

Unos años más tarde, se fue a estudiar a España y en plena pandemia cuando se jugaba el repechaje a los Juegos Olímpicos, Vale Boetto se ofreció a trabajar para TNT Sports y cubrir el partido. Ese fue su debut televisivo y posterior a eso, cubrió amistosos de la Roja Femenina, e incluso fue a Tokio para la participación de la Selecció en la cita olímpica. El trabajo de la periodista no ha cesado y siempre está cubriendo grandes eventos del fútbol jugado por mujeres y siguiendo las carreras de las jugadoras chilenas que militan en Europa.

Sobre su nominación, Valentina aseguró que "no me la esperaba para nada. Cuando supe me emocioné muchísimo porque esta es una nominación que la hacen tus pares y creo que eso es lo más llamativo y lo más lindo y emocionante, porque al final las personas que te están nominando hacen tu misma labor".

"Para mí refleja muchísimo lo que es el periodismo del fútbol femenino, que al final remamos todos para el mismo lado, y si bien tiene que haber una competencia, es sana. Es un honor que personas que admiro me puedan reconocer a mí, y estar en la terna con Nahla Hassan y Javiera Court es un honor", agregó Vale.

Por otro lado, para ella la realización de los premios "me parece completamente necesaria. Es un paso más a buscar la equidad. Creo que este tipo de premios es un incentivo, tanto para las jugadoras como para que la prensa esté más pendiente. Es tremendamente importante el espacio que está adquiriendo el fútbol femenino".

"Es dar una visibilidad que si bien, es más que antes, aún queda mucho porque esa visibilidad trae otro tipo de beneficios. Creo que estos premios ayudan a seguir remando para el mismo lado y si se hace para el fútbol masculino, por qué no para el femenino. Me parece que es una tremenda iniciativa de Contragolpe y RedGol y la verdad es que felicito mucho lo que están haciendo, creo que es absolutamente necesario", cerró Valentina.