Actualmente, en Colo Colo Femenino tienen 14 jugadoras conformando su plantel. A las 12 que han renovado, se suman los primeros dos fichajes de Ryann Torrero y Yessenia López. Sin embargo, aún quedan nueve nombres por renovar cuya actualidad no se conoce y que no han sido anunciadas por la institución.

Se trata de Fernanda Ramírez, Anaís Cifuentes, Fernanda Hidalgo, Geraldine Leyton, Sofía Barrios, Miku Ascanio, Anabel Guzmán, Dahiana Bogarín e Ysaura Viso. De todas ellas, hay acuerdo de renovación con ocho, excepto con una. En conferencia de prensa, Daniel Morón confirmó esa información.

Según el gerente deportivo albo, prácticamente todas las futbolistas que jugaron en Colo Colo durante 2022 están renovadas. "Lo que está acordado con el cuerpo técnico y la gerencia es que han sido renovada el 99% de las jugadoras, solo queda una por renovar hasta el día de hoy", explicó.

Sin embargo, la cifra está ampliamente estirada. Por ejemplo, están los casos de Antonia Canales, Daniella Rojas y Carolina Armijo; la primera está en España, la tercera se retirará y la segunda dejó el club. A ellas se suma Nicole Gutiérrez, quien no renovó y llegará a Palestino durante los próximos días.

Esto, sin tener en cuenta a la larga lista de jugadoras que ya no son Sub 19 y que no serán parte del plantel de honor este año, como Tamara Mansilla o Martina Osses, entre otras jugadoras. Quien todavía no ha llegado a acuerdo para renovar es Fernanda Ramírez, la única gran pendiente.

Pero en realidad, hay otra jugadora que también está complicada: Ysaura Viso. La venezolana sigue en su país, ya que nuevamente tuvo problemas con los papeles para ingresar a Chile, por lo que esperan que firme el contrato telemáticamente y que se sume a la pretemporada durante febrero.

"Ysaura Viso está con una dificultad de su pasaporte. Nosotros tenemos contacto permanente con ella para tratar de que llegue lo antes posible para que se integre lo antes posible a los procesos físicos y la pretemporada que comienza ahora ya pronto. Estamos trabajando con ella", cerró Morón.