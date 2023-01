Entre renovaciones y danza de nombres para reforzar al equipo campeón del fútbol chileno, la defensa Nicole Gutiérrez se despidió de Colo Colo después de dos años con la camiseta alba. La jugadora que comenzó su carrera en la Universidad de Chile, levantó la decimocuarta copa del equipo femenino del Cacique.

"Hoy me despido eternamente agradecida por todo lo vivido, llevo en mi corazón hermosos momentos. Muchas gracias por permitirme ser parte del club. Un sueño cumplido. Solo tengo palabras de agradecimiento para el club, cuerpo técnico, compañeras, trabajadores y funcionarios por estos hermosos dos años en la institución más grande de Chile. Hoy toca despedirme, llevando en mi corazón lo más lindos recuerdos", escribió.

Nicole Gutiérrez continuó con que "fueron dos años de trabajo duro, con altos y bajos, coronados de la mejor forma. Me voy con el sueño cumplido: ¡Jugar y ser campeona con Colo Colo!". La jugadora fue titular por gran parte del torneo, pero en las últimas fechas del campeonato fue alternativa para Luis Mena.

"Me quedaré siempre con lo positivo, con todos esos aprendizajes, enseñanzas y crecimiento, tanto a nivel profesional como personal. Siempre di y me entregué en un 100% por el club y por sus colores. Agradezco a mi familia y a cada hincha que siempre me demostró todo su apoyo, tanto dentro como fuera de la cancha con mensajes de aliento en los momentos buenos y por sobre todo los malos. Me quedo con un bello recuerdo", cerró Guti.

La ahora exjugadora de Colo Colo fue presentada en el club a principios del 2021 y llegó junto a las jugadoras María José Urrutia y Maryorie Hernández. Gutiérrez está muy cerca de fichar por Palestino, equipo que defendió entre por diez años entre 2010 y 2020. Además, tuvo participaciones en la selección chilena donde fue llamada por primera vez en 2020.