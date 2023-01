Durante esta semana Colo Colo ha abrochado las renovaciones de varias jugadoras. Tal como lo confirmó RedGol Fem, al menos diez futbolistas ya firmaron su vínculo y el vigente campeón del torneo femenino comenzó a publicar los nombres en sus redes sociales. Hasta ahora son cinco las Albas que se mantendrán en Macul al menos por un año.

Las primeras jugadoras anunciadas por el equipo albo fueron Margarita Collinao y Elisa Durán que firmaron su renovación por dos años. Isidora Olave y Nicol Sanhueza, en tanto, alargaron su vínculo con el Cacique por un año más. El contrato de Chichi Olave era uno de los más esperados por los hinchas que la destacaron como una de las mejores jugadoras en la final del Campeonato 2022.

Este jueves, Colo Colo sumó un nuevo anuncio: la renovación de María José Urrutia. La delantera que actualmente se encuentra lesionada y no podrá participar con la selección en el Torneo de Repechaje al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, firmó su extensión por una temporada más.

Dentro de los próximos nombres que el club albo debería confirmar son los de Michelle Olivares Acevedo, Rocío Soto, Francisca Mardones, Antonia Alarcón y Yastin Jiménez. Olivares y Jiménez son titulares indiscutidas en la oncena de Luis Mena y eran prioridad para el técnico multicampeón.

Sin embargo, hay jugadoras que aún no han cerrado su renovación como la central Fernanda Ramírez, Yanara Aedo y Yusmery Ascanio. La histórica volante y capitana de las Albas, ya tiene conversada su continuidad, pero aún no está sellada. Otra que también ha confirmado que seguirá en Colo Colo, pero no ha firmado, es la goleadora Ysaura Viso.