En el marco de la despedida de las seleccionadas nacionales que emprenderán rumbo a Nueva Zelanda para disputar el repechaje, uno de los temas que se tocó en la conferencia de prensa fue la ausencia de las bases del torneo femenino. Las futbolistas desconocen cuándo comenzará, cuál será el formato y la duración del campeonato.

A pesar de que el jueves de esta semana se realizó una reunión informativa con los clubes sobre el torneo femenino, aún no hay fecha para trabajar en la redacción de las bases, por ende, tampoco para el inicio del torneo. Lo único que se sabe es que en noviembre del año pasado, la Comisión de Fútbol Femenino de la Anfp presentó una propuesta.

La comitiva votó por hacer un torneo de 14 equipos con una rueda de todos contra todos lo que se traduce en 13 fechas. Además, playoffs con los ocho mejores equipos con un sorteo para definir los cruces y los seis conjuntos de peor rendimiento, irán a una liguilla para el descenso que aún no está definda. Se aprobó además, que los playoffs serán cinco fechas con cuartos de final y semifinal de ida y vuelta, y una final única en cancha neutral.

Esta propuesta fue rechazada por la Anjuff y el ente de representación de las jugadoras logró que no se llevara esa opción al consejo de presidentes. Carla Guerrero, defensa de la U y de la Roja, se refirió a esta situación: "Primero, es una pena que no estén las bases y que no se sepa cuándo se inicia el campeonato. Me daría mucha pena que en un año en que el fútbol femenino se está profesionalizando, el campeonato dure hasta septiembre".

"No sé qué haríamos el resto de los meses porque obviamente los contratos van a durar hasta esa fecha y los clubes no se van a hacer cargo de las jugadoras los otros meses. Creo que debería ser un año donde el torneo dure lo que ha durado siempre, o quizás se extienda un poco por Copa Libertadores, Santiago 2023 y por el Mundial, porque estoy convencida que vamos a clasificar, pero espero que sea solo una especulación que el campeonato dure hasta septiembre", añadió la Jefa.

Finalmente la jugadora de la Leonas enfatizó en que "necesitamos partidos, necesitamos competir de buena manera para la selección y en Copa Libertadores. Colo Colo ya está clasificado y también esperamos saber cómo se va a resolver el Chile 2 para que vaya otro equipo. Necesitamos partidos, necesitamos que el campeonato sea competitivo y ojalá como dije, sea solo una especulación".