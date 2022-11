Este martes se votarán los formatos de los torneos en el consejo de presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, sin embargo, el campeonato femenino no se aprobará o rechazará en esta instancia, ya que desde la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, lograron que se dé más tiempo para discutir el formato en la comisión del fut fem.

Esta comitiva encargada de ver todo lo que involucra al fútbol femenino que está conformada por los clubes de Santiago Morning, Everton, Universidad de Concepción, Palestino, O'Higgins y Universidad Católica, habló sobre la posibilidad de realizar un campeonato de 18 fechas que fue aprobado por unanimidad.

¿Qué se votó? La realización de un torneo de 14 equipos con una rueda de todos contra todos lo que se traduce en 13 fechas. Además, playoffs con los ocho mejores equipos con un sorteo para definir los cruces y los seis conjuntos de peor rendimiento, irán a una liguilla para el descenso que aún no está definda. Se aprobó que los playoffs serán cinco fechas con cuartos de final y semifinal de ida y vuelta, y una final única en cancha neutral.

Cabe mencionar que este formato de torneo fue aprobado en la comisión de fútbol femenino y lo que se decide en ella, se presenta al consejo de presidentes de la Anfp, pero esta vez no estará en la tabla para ser votado por los clubes.

Para Camila García, directora de la Anjuff, que se hable de la posibilidad de torneos cortos "nos parecería inaceptable, sería un error. Sería empezar con la pierna izquierda el camino a la profesionaliación que justamente lo que busca, es darle una estabilidad laborar a las jugadoras y hacer de esto una carrera que les permita dedicarse a ser futbolistas y no jugadoras part time".

"Nadie llega a su potencial dedicándose a medias en ninguna actividad, y por supuesto que esta no es la excepción. Esta misma discusión la está viviendo el fútbol masculino y la rabia es la misma, no deben precarizar la actividad y ahorrar a través de las propias jugadoras, sino que invertir en lo que más adelante les va a permitir a los clubes sostenerse que es justamente por medio de un torneo de calidad y la calidad de sus jugadoras", aseguró García.

La Anjuff sugiere la realización de un torneo de la misma extensión que ha tenido en los últimos años "un torneo que dure al menos 10 meses. Creemos que habría que agregar dentro de las bases del próximo año una pretemporada obligatoria mínima, porque hemos visto a equipos donde este periodo es demasiado corto y ha generado lesiones graves en las jugadoras", comentó Camila García.

La directora de Anjuff y vicepresidenta de FifPro, indicó que "muchas lesiones al inicio del campeonato es algo que no debería pasar. El no tener una preparación adecuada no solo pone en riesgo la integridad física de las jugadoras, sino que potencialmente su carrera. Creemos que esto debería ser parte de las discusiones sobre la extensión del campeonato".

En caso de que el formato del torneo femenino no sea favorable para las jugadoras, lamentablemente no hay ningún mecanismo en que la Anjuff pueda apelar, ya que no son parte de ningún proceso de toma de decisiones en la normativa del campeonato. "Muchas veces le hemos planteado a la Anfp tener un espacio de dialogo previo para discutir las bases y eso hasta el día de hoy no se ha dado", señaló la ex jugadora.

"Estamos en una mesa de trabajo junto al Ministerio del Deporte, el Ministerio del Trabajo y la Anfp, y es algo que nosotras hemos planteado y esperamos que con miras a la profesionalización estos espacios se abran porque somos las jugadoras las primeras interesadas en que esto crezca y por supuesto que es nuestro principal objetivo", agregó Camila García.

Finalmente para la directora de Anjuff, que la comisión de fútbol femenino tenga la presencia de jugadoras "solo mejoraría, así nos anticiparíamos a desafíos y a buscar soluciones que quizás puedan ser innovadoras. Por ejemplo, en Estados Unidos hay clubes que tienen a las jugadoras como parte de su modelo de negocios y marketing en la venta de entradas, las hacen participar, entonces creo que hay mucho espacio de colaboración que estamos dejando por miedo a ciertas tensiones cuando creo que los beneficios podrían ser mucho mayores".

"De a poco hemos ido generando relaciones con los clubes, pero esto de la participación de las jugadoras en la toma de decisiones, sin duda debería ser más orgánico y parte de la institucionalidad como es en otros países", cerró Camila García.

Se espera que la comisión de fútbol femenino proponga otras opciones de formato para el campeonato y que la que fue aprobada sea desechada para presentar un torneo largo y parecido al actual que sea votado en el consejo de presidentes.