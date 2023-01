Antonia Canales confirmó que no continuará en Colo Colo tras los rumores de su salida del equipo de Macul para emigrar a España. La arquera menos batida del Campeonato Nacional Femenino, se dirigió a los hinchas en un comunicado que publicó en sus redes sociales. Canales viajará hoy a España para cerrar su vínculo con un club que por ahora se desconoce.

"Hoy con mucha tristeza me toca despedirme de Colo Colo, el club más grande de Chile. Empecé este año muy emocionada con mi incorporación al equipo en donde dije desde un inicio, que mi objetivo era dejar al club en lo más alto. Donde siempre tiene que estar", comenzó diciendo la ex jugadora de la Universidad Católica.

Por supuesto que uno de los puntos que abordó fue la obtención del título de la temporada pasada y comentó que "estoy muy feliz de haber aportado mi granito de arena para lograr el tan ansiado objetivo y volver a darle una alegría al pueblo colocolino. Me da mucha pena tener que irme y dejar a esta familia que hizo del 2022 un año inolvidable".

"Solo me queda agradecer a cada una de mis compañeras por siempre estar ahí apoyándome en las malas y en las más malas, al cuerpo técnico que siendo pocos entregaban el 100% para nosotras y a cada trabajador del club por su simpatía y desde el minuto uno, su preocupación", continuó Antonia.

En la parte final de su despedida, Canales agradeció "a la gente que nos apoya y que me apoyó desde mi llegada al club, fue muy lindo sentir a la hinchada colocolina. Es algo que siempre llevaré junto a mí. Espero que no sea un adiós, sino un hasta luego, porque todavía me quedan muchos objetivos para cumplir en Colo Colo".

"Espero que en un futuro pueda volver para lograrlos con el fin de seguir haciendo historia junto al más grande. Gracias Colo Colo por permitirme ser parte del más grande. Ahora me queda seguir apoyando como hincha hasta que nuestros caminos se vuelvan a encontrar", cerró la seleccionada nacional.