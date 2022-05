El Antofagasta Bodyboard Festival (ABF) llegó a su fin con un cierre deportivo digno de clase mundial. En la última jornada de competencia, la española, proveniente de Islas Canarias Alexandra Rinder, volvió a coronarse campeona del certamen, al igual como lo hizo los años 2014 y 2015. La europea, con maniobras sobresalientes, logó una puntuación máxima de 12 puntos, los cuales fueron inalcanzables para Sousa, quien obtuvo 7,5 de puntaje por parte de los jueces.

De esta forma, Rinder se proclama por tercera vez campeona del ABF. Al sellar su triunfo, la nueva monarca expresó su felicidad por la meta alcanzada. “Siempre es un honor competir con Isabela, ella es una gran deportista y he tenido la suerte hoy de poder quedarme con el campeonato en una manga muy dura. Tengo un cariño muy grande por Antofagasta. Siempre he logrado buenos resultados acá y la gente siempre me trata muy bien. Espero volver el próximo año.”

De esta forma el podio de la categoría Mujeres Pro quedó liderado por Alexandra Rinder, Isabela Sousa en segundo lugar y las chilenas Valentina Díaz y Paloma Freyggang compartiendo el tercer puesto.

La jornada continuó con las definiciones en las categorías Juniors, las cuales, como fue una costumbre en estos once días de competencia, se vio marcada por el talento de los más jóvenes, pero también por la emoción y nerviosismo de los padres, entrenadores y delegaciones que acompañaban a los deportistas.

En junior damas, la brasileña Luna Hardman, hija de la pentacampeona mundial Neymara Carvalho, fue quien se consagró monarca de la competencia, al vencer a su compatriota Isabelli Nunes. La instancia fue celebrada por el público presente en playa Llacolén, ya que Hardman logró el primer lugar en la última ola de la serie.

“Estoy muy emocionada por ser la campeona de este evento gigante. La gente de Chile es muy adorable y estoy encantada con todo lo que genera este campeonato. Además me siento muy feliz que nosotras, como Junior mujeres, podamos tener este espacio de competición”. Comentó la brasileña.

Con la premiación y coronación de los campeones, el Antofagasta Bodyboard Festival cerró su versión 2022, donde además se celebraban los 10 años de esta competencia, que año a años se posiciona como el evento deportivo más importe del región.